王文洋再爆包養產子 兩性專家：74歲有錢，體力有限

王文洋桃花不斷，近來又成話題焦點。（本報資料照，記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體報導宏仁集團總裁王文洋包養宋姓女大生產子案後，今（17）日再爆有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，永然律師事務所為王文洋發出2大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

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兩性專家欣西亞上午在臉書發文以撇開法律和道德，覺得此新聞發展有2個層面可以深思：

一、王文洋這樣的行徑究竟是渣，還是誠實地活在慾望裡？他單身，擁有百億身家。對他來說，天底下沒有什麼東西是錢買不到的。用鈔能力實現個人夢想、完成人生目標，女人全部是商品，開箱完這個再開下一個。從中間人到嫩妹，全部拿錢辦事，另類製造工作機會、促進經濟發展，這樣真的不OK嗎？

二、嫩妹將身體當商品，以高價被開箱，是人生目標的積極實踐嗎？以她來說，反正人生都有第一次，橫豎都是被開箱，只不過可以拿錢，乾脆拿來交易，目前四千萬已落袋，這樣看來，是不是很有生意頭腦？

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欣西亞分析，男歡女愛很多時候是男的很歡樂、女的愛很深，結果一段感情沒共識，真正付出感情的人，註定傷得比較深，「但如果愛情可以稱斤論兩，雙方講好一個數字，你情我願，起碼心知肚明這就是一場在商言商的business。」

最後，她也提及王文洋和呂安妮當初的校園師生戀，覺得是真的純粹，「呂安妮為他在耳背上刺字，可見用情至深；王文洋為她和父親翻臉，也是『永慶』至深。」

欣西亞最後要大家想想：「你都74歲了，有錢卻體力有限，跑學校多辛苦？直接請家教最快。」維基百科顯示，王文洋出生1951年4月2日，今年74歲。

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