晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星愛車「遍布白色液體」疑被潑漆！急求助警 真相曝光網笑翻

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星「玉兔」鄭如吟，2022年與導演Howard經過7年愛情長跑，終於邁入婚姻殿堂，兩人育有1子，日前驚喜宣布懷二胎，婚姻幸福美滿；她15日突然在社群分享「人生第一次遇到潑漆」，求助警察後，得到的結果讓網友笑翻了！

玉兔愛車上面滴滿白色液體，讓她以為被潑漆了。（翻攝自IG）玉兔愛車上面滴滿白色液體，讓她以為被潑漆了。（翻攝自IG）

玉兔日前在IG分享一段影片，只見她將愛車停在路邊，上面卻遍布白色液體，這讓她以為被潑油漆，直呼「太誇張了！」

玉兔指出，當時剛好看見遠方有「藍紅藍紅」的燈在閃，得知警察就在附近，導致自己誤認附近有抗議或暴動事件，波及自己的愛車，於是向警察求助，豈料，對方竟說，「那是鳥屎啦！你看樹上」。她抬頭一看，發覺鳥的數量相當驚人，無奈表示，「Excuse me！也太多了吧請問這裡是野鳥棲息地嗎？」此事讓她覺得荒謬又有趣。

影片曝光後，立刻引起討論，網友紛紛留言虧她，「鳥還知道挑貴的（車）拉」、「還好是鳥屎～比較好清洗」、「鳥屎富翁！這要馬上沖掉，不然會咬漆」。

在 Instagram 查看這則貼文

玉兔 Bella Cheng（@bellayutu）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中