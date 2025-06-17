女星愛車「遍布白色液體」疑被潑漆！急求助警 真相曝光網笑翻

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星「玉兔」鄭如吟，2022年與導演Howard經過7年愛情長跑，終於邁入婚姻殿堂，兩人育有1子，日前驚喜宣布懷二胎，婚姻幸福美滿；她15日突然在社群分享「人生第一次遇到潑漆」，求助警察後，得到的結果讓網友笑翻了！

玉兔愛車上面滴滿白色液體，讓她以為被潑漆了。（翻攝自IG）

玉兔日前在IG分享一段影片，只見她將愛車停在路邊，上面卻遍布白色液體，這讓她以為被潑油漆，直呼「太誇張了！」

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玉兔指出，當時剛好看見遠方有「藍紅藍紅」的燈在閃，得知警察就在附近，導致自己誤認附近有抗議或暴動事件，波及自己的愛車，於是向警察求助，豈料，對方竟說，「那是鳥屎啦！你看樹上」。她抬頭一看，發覺鳥的數量相當驚人，無奈表示，「Excuse me！也太多了吧請問這裡是野鳥棲息地嗎？」此事讓她覺得荒謬又有趣。

影片曝光後，立刻引起討論，網友紛紛留言虧她，「鳥還知道挑貴的（車）拉」、「還好是鳥屎～比較好清洗」、「鳥屎富翁！這要馬上沖掉，不然會咬漆」。

在 Instagram 查看這則貼文 玉兔 Bella Cheng（@bellayutu）分享的貼文

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