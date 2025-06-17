爸氣測漏！男偶像變「孩子傻瓜」 陪女追星帶兒看海

〔記者王靖惟／台北報導〕日前有周刊讀者目擊玖壹壹健志和老婆帶著近5個月大的兒子，現身台中勤美誠品挑書、買書，甚至用娃娃音對兒子說話，自從兒子出生那天起，建志也狂發親子文，奶爸生活快樂又甜蜜。

吳尊陪女兒NeiNei一起追星。（翻攝自微博）

演藝圈中不乏這些超級明星奶爸。陪著兒女到處遊走，遇上粉絲也願意開心合照，前偶像男團「飛輪海」成員吳尊，與老婆結婚後育有一子一女，近年事業重心在中國的他，也曾帶著14歲女兒NeiNei直接飛去倫敦欣賞泰勒絲的演唱，甚至陪著女兒戴上粉絲手環，打地鋪、排隊長達7小時，微博上發布的照片顯示，吳尊去年陪女兒去英國追星，為了看泰勒絲還排隊7小時等入場，前少女殺手陪女兒飛倫敦追星，堪稱寵女無敵。

請繼續往下閱讀...

吳彥祖拿手機錄影的方式，被吐槽很像是亞洲老爸。（翻攝自IG）

無獨有偶，吳彥祖日前在IG打卡，透露是陪女兒追星，且正身處韓團Stray Kids的演唱會，並且拿著手機拍下現場照，吳彥祖寫著：「你去過Stray Kids的演唱會嗎？我去過了！」還不忘標記「girldad」，照片一公布，讓不少網友大讚「真是好爸爸」還笑道「大哥，你拿手機的方式，很像典型的亞洲老爸」

修杰楷（左）和梧桐妹的相處像是朋友般自在。（翻攝自臉書）

演藝圈出名的寵妻疼女魔人還有修杰楷，不僅深愛一對親生女兒，對大女兒梧桐妹也是疼愛有加，梧桐妹之前就迷上在身上「穿洞」，除了一般的耳洞，還有鼻環、舌環，修杰楷尊重年輕人審美觀，還特地陪她去選購鼻環。

周杰倫也曾在IG分享父子3人一起去看海的照片（圖翻攝自IG）

此外華語樂壇天王周杰倫，也曾在IG分享背著2歲小女兒Jacinda，勾著7歲兒子Romeo的手，父子3人一起去看海的照片，周杰倫親自帶著2個孩子出遊，表示「趁他們還願意跟你撒嬌的時候」，雖然只是背影照，但仍感動無數網友。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法