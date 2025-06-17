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張曼玉舊愛67歲名導爾冬陞 晉升慈父被熱議

爾冬陞（中）與香港資深藝人秦沛（左）、姜大衛（右）是同母異父兄弟。（香港星島日報）爾冬陞（中）與香港資深藝人秦沛（左）、姜大衛（右）是同母異父兄弟。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕67歲香港知名導演爾冬陞入行近50年，早年憑高大俊俏外型曾是邵氏一線小生，90年代末期淡出幕前，主力幕後發展，曾以《新不了情》和《旺角黑夜》勇奪香港金像獎最佳導演。

港媒報導，爾冬陞與香港資深藝人秦沛、姜大衛是同母異父兄弟，他才華橫溢生性多情，曾經是金馬影后張曼玉舊愛，與前妻離婚後與女友和女兒Teresa生活至今。日前香港過父親節，爾冬陞女友將他和女兒互動合照曝光，不料引來罵聲。

他老來得女，港媒也常報導爾冬陞成為暖爸故事。（香港星島日報）他老來得女，港媒也常報導爾冬陞成為暖爸故事。（香港星島日報）

日前爾冬陞女友趁父親節更新小紅書，她以「女兒外遊時已習慣老爹的知名度」發文，並表示：「和老爹（指爾冬陞）外出經常會遇到熱情粉絲，Sa從剛開始震驚靦腆到現在從容淡定，對老爹的名人光環已適應。陪伴女兒成長的這些年，大叔從片場暴君修行為溫和的慈父。第九個父親節，正逢星期天，送給他的禮物是沉浸式湊女一天。」

港媒進一步披露，不少網友並不埋單，在評論區質疑嘲諷的聲音此起彼落，有人翻出爾冬陞和女友過往風風雨雨，指女友是爾冬陞出軌對象，二人在年齡極懸殊的情況下相戀，並且未婚懷孕，至截稿為止，當事人低調尚未回應。

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