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館長流年運勢小人旺！ 命理師示警「明年不妙」：小心大翻車

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程讓他受到外界矚目，命理專家毛衣老師見到館長的政治立場急轉彎，分享原因恐與流年有關。她也提醒，館長明年運勢不秒，「小心大翻車！」

命理專家毛衣老師示警，館長明年小人運很旺。（資料照）命理專家毛衣老師示警，館長明年小人運很旺。（資料照）

館長近期的政治立場急轉彎，讓許多網友匪夷所思。對此，毛衣老師以館長的八字來看流年，指出館長的八字屬土，而今年遇上「乙巳年」，下半年走蛇的運勢，對他而言是一個「偏印」。

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毛衣老師說明，偏印會讓人做出與以往不一樣的事情，像是館長以前的立場偏綠，今年就會180度大翻轉。她強調，流年會給人們奇怪的能量，讓想法與以前不同，「假設你小人運很旺的時候，就會做出很不一樣的決策，等於是做自己的小人」。

毛衣老師說，館長下半年的運勢會走偏印，這代表著小人及假貴人，可能會遇上一些看起來是要幫助他，其實是要來扯後腿的人。對於館長這趟上海行的「吉凶禍福」，毛衣老師表示，自己不多加評論，但是館長的八字戴「正官」，所以流量、名聲和地位都會有所提升。

此外，毛衣老師提醒，館長明年的運勢不太妙，可能會大翻車，所以要特別小心，尤其小人超旺，會有很多人不喜歡他。

☆民俗說法僅供參考☆

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