韓國30代男演員斷層？李政宰新劇配林知衍「評價分化」

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰繼《魷魚遊戲》系列爆紅後，最新作品《可惡的愛情》（暫譯，얄미운 사랑）配對同公司、小18歲的《黑暗榮耀》林知衍。該劇自選角階段以來話題不斷，兩人「跨越年齡差」的對手戲，引來觀眾評價兩極。

林知衍（左）、李政宰合作新劇《可惡的愛情》，大談跨越年齡差的羅曼史。（翻攝自Naver）

《可惡的愛情》講述夢想成為愛情劇大師的專業演員李政宰，以及「娛樂部記者」林知衍的愛情羅曼史，由夯劇《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆。

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兩位演技派搭檔，令戲迷既期待又怕受傷害，擔心追劇觀感「進不去」，特別是有望演出李政宰母親的演員羅映姬，實際年齡又只比李政宰大11歲，讓部分網友直呼「男主角為何不乾脆找年輕點的男演員？」

韓媒報導，有電視台相關人士透露，目前韓國20至30代男星資源短缺，「想找到演技穩定，同時兼具外貌的男演員並不容易」，因此為了確保收視成績，最終會選擇有票房口碑的大牌演員。

另外也有報導分析，以女演員角度來說，和李政宰同齡的女星多半演出「中年角色」，劇組在考慮年齡、親和力、收視保障等前提下，乾脆找同公司的人演出，至少不會出太大差錯。

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