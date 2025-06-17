國民黨幽靈連署多人遭起訴 486先生11字發聲

國民黨台北市黨部幹部、志工於2月6日至7日連2天聚集在台北市黨部等處抄名冊，黃呂錦茹全程在場監督。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉嫌集體抄錄名冊造假連署罷免案，16日起訴台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，今（17）日上午將移審。

團購電商名人「486先生」陳延昶昨於第一時間在個人臉書發文，他截圖「國民黨連署造假，賴苡任、黃呂錦茹因為偽造文書違法個資法，被北檢起訴了」內容，並高分貝寫下11字心境：「哈哈哈哈哈哈，真的很爽喔！」

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檢調發現，黃呂錦茹涉指示幹部找人抄錄名冊，2月6日至7日，幹部找來婆婆媽媽級抄手到黨部，花了共約18小時又25分抄寫5211份假連署，沒想到忙中有錯，除了死亡連署、重複或姓名地址錯誤比例超高，甚至提議「罷免吳思瑤」名冊中還有142份誤寫成「罷免吳沛憶」，令人傻眼。

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檢調查出，黃呂錦茹因連署不順、送件又發生罷免吳沛憶案的「備補領銜人」設籍未滿4個月恐退件，她擔心國民黨台北市議員鍾小平會搶先連署送件罷免吳沛憶，因此2月5日晚間6時許開會拍板抄錄名冊，名冊由黨部提供；這場關鍵會議參與者除了黃呂，還有黨部總幹事姚富文、書記長初文卿及「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟及劉的丈夫林叡。

檢方查出，當晚9時許，姚富文就透過第四區黨部執行長陳奎勳，找中山區婦工會主委葉麗琴動員「婆婆媽媽」抄錄志工；隔日2月6日一早9時許，眾人聚集市黨部（位於二樓）及第四區黨部（位於三樓），集體「埋頭苦幹」抄錄由姚富文提供的國民黨中正區、萬華區、北投區、士林區黨員名冊，還有賴苡任從國民黨台北市議員張斯綱處取得4年多前罷免民進黨立委吳思瑤的連署資料。

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