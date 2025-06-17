館長中國行收穫滿滿 35字大秀戰利品

館長15日晚間結束中國行在桃園機場受訪。。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜中國行，15日晚間返國，入境時向隨行記者提及有人在他直播間嗆聲要對他丟東西，他說：「我非常期待，我他X等妳啦青鳥！蛤啦！我等你，我非常期待，他X的！子彈都吃過了，會怕你丟東西？」一回台灣，狠勁全回來。

昨晚館長在臉書發文，以35字表達心境，他說：「謝謝大陸粉絲們的熱情，這只是十分之一，其他帶不回來光是水果，就超多吃的也超多。」發文中秀出在當地買的戰利品，有好多酒和香菸呢！

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館長10日展開6天5夜中國直播行，因過度吹捧中國人事物引發批評，不只台灣網友，大批中國網友也直呼看不下去。除此之外，此行館長鮮少在鏡頭前飆粗口，「請」、「謝謝」、「對不起」更是掛嘴邊，被酸到中國後像是「換了個人」，館長對此回應稱「這叫做人處事」。

昨晚他秀出在中國買的戰利品。（翻攝自飆悍臉書）

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他15日晚間返國在機場大廳接受媒體聯訪，稱此行對中國大改觀，他說：「這一趟的心得就是我希望全台灣的人民，可以用你自己的腳前往大陸，用你的眼去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國大陸，用你的耳朵去聽聽看那邊的人民對我們台灣人感覺怎麼樣，再用你的鼻子跟嘴巴嘗盡中國的美食……」，說到這裡，館長火氣突然上來，拉高分貝怒吼：「你就會了解，民進黨就是個騙子！」

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