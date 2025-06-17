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娛樂 最新消息

金曲36本月登場！回顧歷屆主持人經典瞬間令人懷念

〔記者胡御柔／台北報導〕第36屆金曲獎將於本月在台北小巨蛋盛大登場，除了入圍名單引發關注外，主持人人選也成為話題焦點。近期傳出本屆金曲獎可能「不設主持人」，引發網友熱烈討論。對此，主辦單位僅回應：「依官方公告為主」，更讓外界好奇，究竟今年會由誰擔綱主持？還是如傳聞所言「回歸無主持」模式？

事實上，這並非金曲獎首次「無主持人」演出。第8屆金曲獎便曾省去主持人環節。趁著新一屆揭曉前，帶大家回顧歷屆金曲經典主持人與他們留下的精彩瞬間

陶晶瑩曾與侯佩岑搭檔主持金曲獎。（資料照）陶晶瑩曾與侯佩岑搭檔主持金曲獎。（資料照）

陶晶瑩（陶子）
堪稱金曲獎「最資深主持人」，陶晶瑩累積12屆主持資歷，從與張小燕搭檔、到獨挑大樑，再到與侯佩岑合體，每一場都話題不斷。不過她近年也曾透露，自己曾「被禁止主持」，流露些許無奈。

徐熙娣當年與陶晶瑩搭檔主持，兩人推著嬰兒車現身星光大道搶盡鎂光燈焦點。（資料照）徐熙娣當年與陶晶瑩搭檔主持，兩人推著嬰兒車現身星光大道搶盡鎂光燈焦點。（資料照）

徐熙娣（小S）
不僅在綜藝節目中擁有高人氣，小S主持金曲獎時也話題不斷、流量爆棚。當年她與陶晶瑩搭檔主持，兩人以黑白色調造型現身星光大道，更推著嬰兒車登場，以「辣媽」身份搶盡鎂光燈焦點，不但展現時尚氣場，也為典禮注入滿滿綜藝效果，成為歷屆最令人印象深刻的畫面之一。

庾澄慶共主持過三屆金曲獎。（資料照）庾澄慶共主持過三屆金曲獎。（資料照）

庾澄慶（哈林）
主持三屆金曲獎的哈林，靠著在音樂圈的好人緣與幽默感，總能創造許多爆梗。他為了主持不惜猛背腳本，經紀人也曾透露他壓力不小。

蕭敬騰主持2018年金曲獎，現場作畫的橋段成為經典。（資料照）蕭敬騰主持2018年金曲獎，現場作畫的橋段成為經典。（資料照）

蕭敬騰
2018年金曲獎首次邀請音樂人擔任主持，蕭敬騰雖是「省話一哥」，但表現亮眼，從開場歌舞秀到中場手影劇、現場作畫介紹蘇芮貢獻，像是一場才藝秀。

黃路梓茵是史上最年輕的金曲主持人。（資料照）黃路梓茵是史上最年輕的金曲主持人。（資料照）

黃路梓茵（Lulu）
堪稱近年金曲與金馬的雙棲主持常客，目前累積3屆金曲主持經驗，首度主持即為30屆，當時她是史上最年輕的金曲主持人。在疫情嚴峻的第32屆，她感性表示每年6月的金曲獎，以前理所當然，如今倍感珍惜。

魏如萱擔任第31屆金曲獎主持人，當年也勇奪最佳華語女歌手獎。（資料照）魏如萱擔任第31屆金曲獎主持人，當年也勇奪最佳華語女歌手獎。（資料照）

魏如萱（娃娃）
擔任第31屆金曲獎主持人，當年也以《藏著並不等於遺忘》勇奪最佳華語女歌手獎，激動落淚，發表感言時更對著鏡頭深情喊話：「媽媽真的得獎了！」感動無數觀眾展現歌手與主持人兼具的全能魅力，成為典禮上最難忘的亮點之一。

羅時豐擔任第33屆金曲主持人，了形象照曬出結實腹肌。（資料照）羅時豐擔任第33屆金曲主持人，了形象照曬出結實腹肌。（資料照）

羅時豐
擔任第33屆金曲主持人，他坦言收到邀約時「不敢相信」，為了準備主持不只苦練舞蹈，還為了形象照曬出結實腹肌，並在頻道記錄整個籌備過程，展現認真與敬業態度。

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