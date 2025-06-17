黃國昌質詢拿示範帶 王育誠《社會追緝令》翻版？！

2005年6月爆出「腳尾飯事件」造假事件，背後主使者是時任台北市議員王育誠，其所屬政黨親民黨隨即發表聲明：將無期限停止王育誠權限。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨立委黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙，針對「檢討惡檢」議題播放了1段音檔，他雖稱音檔為示範帶，並非真正偵訊內容，但內容卻提及「京華城」、「朱將軍」等關鍵字，讓鄭銘謙反問：「是不是AI生成的？」親民黨台北市前市議員王育誠昔日腳尾飯事件再被重提。

律師林智群今（17）日凌晨在臉書發文回顧20年前（2005年）有個節目叫《社會追緝令》非常紅，該節目主持人王育誠以追求正義的形象大受歡迎，還因此參選台北市議員並當選。

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林智群接著說，當年王育誠利用錄影帶拍攝殯葬業者在告別式結束後，將腳尾飯送至民間自助餐店內，用菜餚製作成豆腐乳片段，腳尾飯現象經王育誠議員提出後，引起台灣社會的普遍關注。但媒體追蹤後發現疑點重重，王育誠後來承認該影片是找臨時演員拍的，被輿論譴責是「自編、自導、自演的造假揭弊案」。

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

林智群表示，王育誠之後公開道歉，被親民黨停權，節目也停了，「後來他再參選，也沒人願意支持他，得票率很低；相較於黃國昌昨在事後還開直播洋洋得意，他的底線就是沒有底線。」

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而親民黨於2005年6月8日因腳尾飯事件影響，宣布無限期停止王育誠黨權，他在2006年初申請復權未果，同年底雖獲親民黨提名挑戰第10屆台北市議員選舉連任但失敗，此後長期淡出台灣政壇，據記者私下了解，王育誠目前旅居中國，幾年前透露已改行替友人掌管郵輪事業。

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