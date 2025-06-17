黃國昌質詢突放「問訊音檔」後稱示範帶 遭轟沒讀過廉恥

台灣民眾黨16日召開記者會，黨主席黃國昌（右）質疑總統府邀請在野黨主席共商國是，目前規劃卻變成總統單方面發言。左為民眾黨秘書長周榆修。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日質詢時針對「檢討惡檢」播放問訊錄音檔，法務部長鄭銘謙不滿質疑：「是不是AI生成的？」雖然黃國昌稱示範帶，媒體人黃智賢怒轟：「這是人類應該幹的事嗎？」並直言：「用AI騙人，詐團輸你一大截啦！」

而律師林智群也在臉書發文表示，黃國昌質詢後說那個偵詢錄音是「示範帶」，意思就是AI模擬的？他說，拿假資料到國會做質詢，這不是腳尾飯事件嗎？並稱當年那個知名主持人還道歉丟掉工作，「黃國昌還洋洋得意，他大概沒讀過顧炎武的『廉恥』吧？」

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發文後，林智群又在底下繼續留言：「如果這樣可以的話，哪天有人放出黃國昌跟哪個女人卿卿我我的錄音，然後說是『示範帶』，黃國昌可以接受嗎？」

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黃國昌昨質詢鄭銘謙，針對「檢討惡檢」議題播放了1段音檔，雖然黃國昌稱音檔為示範帶，並非真正的偵訊內容，但內容卻提及「京華城」、「朱將軍」等關鍵字，讓鄭銘謙反問，「是不是AI生成的？」

而黃智賢也發文批評黃國昌質詢法務部長，當庭播放他用AI編寫的錄音檔，「那錄音檔，竟然是模仿檢察官偵訊京華城的內容，這是人類應該幹的事嗎？」更直指：「黃國昌還可以再LOW一點嗎？詐騙集團都要跟黃國昌拜師，用AI騙人，詐團輸你一大截。」

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