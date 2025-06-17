晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃國昌質詢突放「問訊音檔」後稱示範帶 遭轟沒讀過廉恥

台灣民眾黨16日召開記者會，黨主席黃國昌（右）質疑總統府邀請在野黨主席共商國是，目前規劃卻變成總統單方面發言。左為民眾黨秘書長周榆修。（記者田裕華攝）台灣民眾黨16日召開記者會，黨主席黃國昌（右）質疑總統府邀請在野黨主席共商國是，目前規劃卻變成總統單方面發言。左為民眾黨秘書長周榆修。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日質詢時針對「檢討惡檢」播放問訊錄音檔，法務部長鄭銘謙不滿質疑：「是不是AI生成的？」雖然黃國昌稱示範帶，媒體人黃智賢怒轟：「這是人類應該幹的事嗎？」並直言：「用AI騙人，詐團輸你一大截啦！」

而律師林智群也在臉書發文表示，黃國昌質詢後說那個偵詢錄音是「示範帶」，意思就是AI模擬的？他說，拿假資料到國會做質詢，這不是腳尾飯事件嗎？並稱當年那個知名主持人還道歉丟掉工作，「黃國昌還洋洋得意，他大概沒讀過顧炎武的『廉恥』吧？」

發文後，林智群又在底下繼續留言：「如果這樣可以的話，哪天有人放出黃國昌跟哪個女人卿卿我我的錄音，然後說是『示範帶』，黃國昌可以接受嗎？」

相關新聞：黃國昌「AI音檔」質詢法務部長？ 黃智賢怒轟：詐團輸你一大截

黃國昌昨質詢鄭銘謙，針對「檢討惡檢」議題播放了1段音檔，雖然黃國昌稱音檔為示範帶，並非真正的偵訊內容，但內容卻提及「京華城」、「朱將軍」等關鍵字，讓鄭銘謙反問，「是不是AI生成的？」

而黃智賢也發文批評黃國昌質詢法務部長，當庭播放他用AI編寫的錄音檔，「那錄音檔，竟然是模仿檢察官偵訊京華城的內容，這是人類應該幹的事嗎？」更直指：「黃國昌還可以再LOW一點嗎？詐騙集團都要跟黃國昌拜師，用AI騙人，詐團輸你一大截。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中