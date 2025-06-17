病童見泰勒絲當場傻眼！天后突襲兒童醫院超暖心

美國樂壇天后泰勒絲悄悄現身醫院探望病童。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近來與美式足球明星凱爾斯（Travis Kelce）愛得高調，感情甜蜜備受外界關注。不過，與戀情相比，泰勒絲做善事的方式卻是低調又真誠，長年熱心公益的她，不僅經常進行慈善捐款，也常在粉絲生命中的重要時刻現身支持。

近日，泰勒絲又默默做了一件溫暖人心的善舉。她在本月12日悄悄現身佛羅里達州好萊塢市的 Joe DiMaggio 兒童醫院，並停留了將近四個小時，期間沒有媒體隨行，也未事先對外公告，全程低調進行。根據醫院方面表示，泰勒絲主動與病童交談、合影，還送上親筆簽名卡片，為病童與其家屬加油打氣。

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泰勒絲主動與病童交談、合影。（翻攝IG）

根據醫院拍攝的影片可見，泰勒絲一一走進病房，有名病童在見到她的瞬間先是驚訝得目瞪口呆，接著露出燦爛的笑容。泰勒絲也如鄰家大姐姐般坐在一旁誇讚病童「指甲好漂亮」，並主動張開雙臂給孩子一個溫暖的擁抱，親民又真誠的互動讓人動容。

醫生也感動表示：「她是我見過最善良的人之一，不只對孩子極有耐心，也讓整個醫護團隊都感受到她的真誠與尊重。」

美國天后泰勒絲讓整個醫療團隊驚喜萬分。（翻攝IG）

據了解，泰勒絲此次佛州行的主要目的是觀賞史丹利盃總決賽，但她仍特別抽空前往醫院探望病童。她的溫柔舉動不僅感動病童與家屬，更讓整個醫療團隊驚喜萬分，天后以實際行動傳遞愛與溫暖，無疑再次證明，她的魅力，遠不止於音樂舞台。

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