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娛樂 最新消息

3不撐到底！ 律師陳又新力挺罷團

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、作家馮光遠及地方社團組成民主行動隊15日到花蓮縣政府門口展現罷免訴求。（記者王錦義攝）台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、作家馮光遠及地方社團組成民主行動隊15日到花蓮縣政府門口展現罷免訴求。（記者王錦義攝）

〔記者林南谷／台北報導〕今（17）日透早7點左右，律師陳又新正搭乘火車前往花蓮，透露稍早收到南投罷團夥伴們傳來訊息，「國民黨揚言提告提告，讓他們感到驚疑、不安。」

陳又新表示，這些人不是什麼政治金主、不是什麼政黨幹部，只是一群平凡的市民，白天要上班上課，晚上要貼傳單、站路口、擺街講，每一分努力都是用時間、汗水甚至健康換來的，「他們沒有收入，只有信念：相信人民有權利罷免不適任的民意代表。」

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而國民黨呢？陳又新在發文直言，一句「抹紅」、「造謠」，就要讓這些人面對司法調查，甚至網路輿論的追殺，「說穿了這不是維護名譽，而是打著法律的旗號施壓；真正該被檢討的，不是罷團，而是那些口口聲聲愛民主，卻連人民檢驗的聲音都容不下的國民黨，也不是志工說了什麼，而是國民黨不敢面對他們做過什麼。」
陳又新進一步表示，刪預算、凍補助、護中配、罵醫護，這些都不是空穴來風，全都有公開紀錄，「但他們的選擇，是不回應只提告。這種操作，就是為了讓公民運動『冷卻、崩解與噤聲』。」

律師陳又新近來常上談話節目，觀眾對他並不陌生。（翻攝自陳又新臉書）律師陳又新近來常上談話節目，觀眾對他並不陌生。（翻攝自陳又新臉書）

發文最後，陳又新重申他不只是民進黨「挺公民、護民主」律師團的一員，也是反共聯盟律師團的一份子，「毫無疑問地，二個律師團都會和所有被告的志工站在一起；我今天就與民進黨律師團一起到花蓮支援罷團，我過往也在新竹、港湖以律師身份支持罷團，全台罷團的每一位志工，請放一百萬個心，律師團不會讓你們孤軍奮戰，你們都是民主的底氣。」陳又新說：「不退、不讓、不怕，一起撐到底。」

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