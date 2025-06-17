謝玲玲接受離婚祝福 重拾人生勝利組

謝玲玲走過離婚的低潮，成了人生勝利組。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

謝玲玲和香港富商林建岳結婚15年離婚，從婚姻這門課她學到了離婚不可怕，可怕的是失去自我，把自己鎖進自怨自艾的悲情深淵裡。當她走過離婚的低潮，反而重生成為人生勝利組。

童星出身的謝玲玲前陣子回台灣領取母校文化大學頒給她的名譽文學博士，不僅5個子女放下手邊忙碌的工作，飛來台灣分享她榮耀的時刻，她的弟妹們也從各地來見證她拿博士學位，她感性的說這一場名譽文學博士盛典盛滿了家的溫度。

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謝玲玲（右３）拿名譽文學博士，５位兒女都特別來台分享她的榮耀時刻。（謝玲玲提供）

家人一直是謝玲玲人生中最珍貴的寶藏，即使當年和香港富商老公林建岳的婚姻因為王祖賢的介入，鬧得滿城風雨，謝玲玲為了5個子女仍選擇隱忍，什麼也沒說。如今兒女早已長大成人，老二大女兒也結婚當了媽媽，當年離婚的傷痕在公婆的支持，兒女滿滿的愛裡打磨成了人生的養份，讓謝玲玲活出了自信，全身散發著優雅智慧之美。

謝玲玲說以前的她很內向，製作人找她演戲都是因為觀眾喜歡她，她很少主動去爭取角色，直到離婚後，她必須自己去面對很多事，才開始變得主動，慢慢找到自信。

離婚就像重生，息影幾十年的她笑說，如果現在的她去演戲，一定會去跟導演爭取想演的角色，肯定很紅！她也常告訴兒女有什麼想法就要表達出來，想做的事情就要去爭取。

重生的她更以過來人的經驗鼓勵失婚的女人，絕對不要放棄自己，要相信自己沒有另一半也可以過得很好，一定要有獨立生存的能力，要懂得學習，跟上時代的腳步，也要了解年輕人的世界，才能跟兒女溝通，不會兒女看不起。她特別拿使用手機為例，說她從來不會拿手機給兒女，要孩子幫她弄這個、弄那個，她會自己去學習，自己處理。

謝玲玲學畫多年，曾為做公益舉辦過畫展義賣。（謝玲玲提供）

「只要你願意去做，人生沒有什麼是不可能的。」謝玲玲離婚後學英文、學畫、學國標舞，也去上管理課程、交朋友、做公益．旅行，生活多采多姿。她說她很喜歡現在的自己，活得很通透，凡事順著自己的心走，不做勉強自己不開心的事。

這麼多年常有人問她離婚後，沒有想過再談戀愛、結婚嗎？她承認以前確實有想過，但一直沒有碰到合適的對象，這幾年則完全斷了念頭。她忍不住笑稱自己現在是人間清醒，不會從一個坑跳進另一個坑。

謝玲玲（右）很感謝婆婆（中）出現在她的生命中，給她最溫暖的愛。（謝玲玲提供）

「人生沒有十全十美，我已經有了很多別人沒有的，不能什麼都想要，要感恩、惜福。」謝玲玲學會了多看自己擁有的，不去執著自己沒有的，凡事心存感恩。她連提起曾經讓她傷透心的前夫，都真心感謝，「因為沒有他，我就沒有5個優秀的子女。」她也衷心感謝公婆給她的支持，尤其是婆婆的愛，讓她在異地有了親情的溫暖，面對老公外遇的傷痛時，有個療傷的依靠。

結婚與失婚都可以是通往幸福道路，因為有去無回的人生，總有一些可說與不可說的恩怨，謝玲玲學會了感恩，放下怨懟，自然擁有通往幸福的鑰匙，成了人生勝利組。

她說她可以做到，你也可以跟她一樣，把失婚變成老天給的成長禮物。

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