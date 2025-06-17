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天堂多了一位詩人！民歌冠軍難忘與鄭愁予頒金曲獎 一巧合冥冥中注定

王海玲（右）難忘與詩人鄭愁予一起頒發金曲獎。（翻攝自臉書）王海玲（右）難忘與詩人鄭愁予一起頒發金曲獎。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名詩人鄭愁予6月13日在美國過世，享耆壽91歲，曾演唱他作品《偈》的民歌手王海玲追憶悼念，難忘曾與鄭愁予同台頒發金曲獎，也提到一巧合，直呼是冥冥中天注定。

王海玲談到：「天堂又多了一位詩人！」並提到：「鄭愁予老師在美國時間的6月13去了天上，不知情的我，在台北時間6月14的新北市鶯歌50演唱會中，第一首歌就唱了《偈》，會不會就是在同一個時刻？或是非常靠近的時間？彷彿是冥冥中的安排。」

儘管鄭愁予離世，但王海玲說：「詩人不在，詩在。後人永遠緬懷。深深感謝鄭愁予先生給予我們如此精萃的優雅，如此無限浪漫的文學想像！」

王海玲過去推出的專輯《偈》，同名歌曲就是鄭愁予作詞。（翻攝自臉書）王海玲過去推出的專輯《偈》，同名歌曲就是鄭愁予作詞。（翻攝自臉書）

過去王海玲是北一女、台大高材生，也曾得過金韻獎冠軍，她還分享早年推出《偈》專輯的封面照，讓人看到她學生時期的青春模樣。

王海玲也難忘過去和鄭愁予一起頒發金曲獎，她說：「興奮的我像個小粉絲一樣不斷偷偷的端詳著他，原來他看起來並不是我想像中的浪子、俠客，而是一位拘謹嚴肅，同時透著溫文儒雅的學者！」

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