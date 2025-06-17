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娛樂 最新消息

一代波神配對談情！最強老爸變身《脫線神探》新預告爆笑登場

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「最強老爸」連恩尼遜接棒已故「白頭神探」萊斯里尼爾森主演的重啟版《笑彈龍虎榜》電影《脫線神探》再釋出全新預告，連恩一改過往硬漢形象，化身自稱警界高手、實則老是出包的小法蘭克警探，「一代波神」潘蜜拉安德森也加入搞笑，還將與連恩配對上演愛情線。

《脫線神探》全新海報。（UIP提供）《脫線神探》全新海報。（UIP提供）

由萊斯里主演的《笑彈龍虎榜》於1988年推出，衍伸自他主演的情境喜劇《白頭神探》（或直譯：《警察小隊！》），他在片中飾演老是出包、笑料不斷的探長法蘭克雷賓，電影叫好又叫座，之後分別於1991年和1994年推出《站在子彈上的男人》和《脫線總動員》兩部續作。

片中連恩飾演法蘭克雷賓之子「小法蘭克」，預告中可見他穿上女校制服、手持巨型棒棒糖出任務，甚至還露出草莓內褲，驚喜笑點不斷，完全顛覆形象、笑果十足！就連搭檔演出的潘蜜拉先前受訪都表示：「連恩在片中真的超搞笑的！」

連恩尼遜（右）和潘蜜拉安德森合作《脫線神探》搞笑兼談情。（UIP提供）連恩尼遜（右）和潘蜜拉安德森合作《脫線神探》搞笑兼談情。（UIP提供）

連恩受訪時也盛讚搭檔：「跟潘蜜拉合作，老實說，我簡直愛上她了。她真的非常好相處，也非常敬業，我怎麼稱讚她都不為過。她一點明星架子都沒有，就是來工作。她很有喜感，而且很容易配合。我相信她在電影裡一定會表現得很棒。」

不過連恩也坦言，接下這樣的喜劇角色讓他感到猶豫，「能接演法蘭克雷賓這個角色，我感到非常榮幸，但也有點緊張。雖然我以前演過幾個小短劇，但這部電影長達95、甚至100分鐘，對我來說是個挑戰」

電影由《寂寞孤島》成員之一，同時也是《救難小福星電影版》的導演阿齊瓦薛佛執導，創作並聲演《熊麻吉》系列的塞斯麥克法蘭擔任製片，麥克法蘭先前也曾和連恩合作《熊麻吉2》、《百萬種硬的方式》讓他展現喜感。《脫線神探》預計8月22日在台上映。

《脫線神探》最新預告：

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