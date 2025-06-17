晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最後機會！江蕙小巨蛋加場今開賣 搶票前必看重點

江蕙演唱會再加開3場，門票今（17日）上午11點開賣。（資料照）江蕙演唱會再加開3場，門票今（17日）上午11點開賣。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸舞台，7月11日至9月1日她生日當天，將分別在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦20場演唱會，原本門票早已搶空，最後再加開3場，門票今（17日）上午11點開賣，搶票前一定要先把注意事項看清楚，畢竟開賣後秒秒必爭，隨時可能秒殺。

這次江蕙加開場次包括8月13、20、27日在小巨蛋再唱3場，時間點剛好都是週三，雖然不是末假日，但即使在週間舉辦，江蕙的票還是很搶手，日前特定信用卡友先開放購票，許多區域及特定價位票券已賣完。

由於江蕙演唱會採「會員實名制入場」，因此粉絲購票前必須先至寬宏售票系統會員專區確認會員本人姓名、身分證字號資料正確無誤，才不會影響購票權益。

此次實名購票，每人上限為4張，可選擇郵寄或是超商取票，預定7月30日開始寄送並開放萊爾富及OK超商取票。

欲搶購江蕙演唱會門票，購票姓名限繁體中文和英文，外籍人士以護照姓名為主，不得出現特殊字元。常有網友購票時搶快太過緊張，填寫姓名也可能不小心出錯，對此必須特別留意。

面對即將展開的23場巡演，體力是大考驗，加上每個環節江蕙皆非常重視，從演唱會製作再到歌單，她和團隊都討論很久，就等待全台23萬粉絲演唱會上見。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中