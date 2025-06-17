最後機會！江蕙小巨蛋加場今開賣 搶票前必看重點

江蕙演唱會再加開3場，門票今（17日）上午11點開賣。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸舞台，7月11日至9月1日她生日當天，將分別在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦20場演唱會，原本門票早已搶空，最後再加開3場，門票今（17日）上午11點開賣，搶票前一定要先把注意事項看清楚，畢竟開賣後秒秒必爭，隨時可能秒殺。

這次江蕙加開場次包括8月13、20、27日在小巨蛋再唱3場，時間點剛好都是週三，雖然不是週末假日，但即使在週間舉辦，江蕙的票還是很搶手，日前特定信用卡友先開放購票，許多區域及特定價位票券已賣完。

請繼續往下閱讀...

由於江蕙演唱會採「會員實名制入場」，因此粉絲購票前必須先至寬宏售票系統會員專區確認會員本人姓名、身分證字號資料正確無誤，才不會影響購票權益。

此次實名購票，每人上限為4張，可選擇郵寄或是超商取票，預定7月30日開始寄送並開放萊爾富及OK超商取票。

欲搶購江蕙演唱會門票，購票姓名限繁體中文和英文，外籍人士以護照姓名為主，不得出現特殊字元。常有網友購票時搶快太過緊張，填寫姓名也可能不小心出錯，對此必須特別留意。

面對即將展開的23場巡演，體力是大考驗，加上每個環節江蕙皆非常重視，從演唱會製作再到歌單，她和團隊都討論很久，就等待全台23萬粉絲演唱會上見。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法