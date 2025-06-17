78歲日本影帝受訪「要求停止錄音」 祭重話：寫出真實感受

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本影帝寺尾聰今年和松坂桃李合作新片《父親與我的永恆之歌》（暫譯），他近日接受日媒《日刊體育》專訪，卻在訪問到29秒時，當場要求記者立即停止錄音，之後的解釋讓人恍然大悟，彷彿重新上了一課。

寺尾聰宣傳主演新片《父親與我的永恆之歌》。（翻攝自X）

78歲的寺尾聰演過黑澤明的《亂》、《夢》等作品，曾以《黑之雨》拿下日本奧斯卡最佳男主角，他時隔16年再度主演電影，接受日媒專訪時，發現記者正在錄音，當場制止說：「在錄音嗎？拜託先停下來。」

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記者直言「因為不想寫錯受訪者的話，所以要錄音」被寺尾聰當場反駁「就算我說錯了也沒關係，寫出真實感受就好」，解釋「若說出來的話被原封不動抄下來，感覺很無聊」，還說「錄音時，總在琢磨記者從我身上想套出什麼，如果是這樣，那跟電影宣傳稿沒什麼兩樣。」

該名記者村上幸将事後將此事寫成專文，提到「話語被抄下來，感覺無聊」的話語不斷在腦海中閃過，似乎將整段錄音逐字抄寫，感覺人際互動的溫暖都消失了，直言：「雖然訪問過了3週，但寺尾聰的話語、當時的氛圍仍然記憶猶新。」

《父親與我的永恆之歌》日版海報，由寺尾聰、松坂桃李主演。（翻攝自X）

《父親與我的永恆之歌》講述患有阿茲海默症的父親，在家人支持下，努力實踐年輕時未以唱片出道的夢想，由真人真事改編，電影5月已在日本上映。

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