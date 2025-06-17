晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

78歲日本影帝受訪「要求停止錄音」 祭重話：寫出真實感受

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本影帝寺尾聰今年和松坂桃李合作新片《父親與我的永恆之歌》（暫譯），他近日接受日媒《日刊體育》專訪，卻在訪問到29秒時，當場要求記者立即停止錄音，之後的解釋讓人恍然大悟，彷彿重新上了一課。

寺尾聰宣傳主演新片《父親與我的永恆之歌》。（翻攝自X）寺尾聰宣傳主演新片《父親與我的永恆之歌》。（翻攝自X）

78歲的寺尾聰演過黑澤明的《亂》、《夢》等作品，曾以《黑之雨》拿下日本奧斯卡最佳男主角，他時隔16年再度主演電影，接受日媒專訪時，發現記者正在錄音，當場制止說：「在錄音嗎？拜託先停下來。」

記者直言「因為不想寫錯受訪者的話，所以要錄音」被寺尾聰當場反駁「就算我說錯了也沒關係，寫出真實感受就好」，解釋「若說出來的話被原封不動抄下來，感覺很無聊」，還說「錄音時，總在琢磨記者從我身上想套出什麼，如果是這樣，那跟電影宣傳稿沒什麼兩樣。」

該名記者村上幸将事後將此事寫成專文，提到「話語被抄下來，感覺無聊」的話語不斷在腦海中閃過，似乎將整段錄音逐字抄寫，感覺人際互動的溫暖都消失了，直言：「雖然訪問過了3週，但寺尾聰的話語、當時的氛圍仍然記憶猶新。」

《父親與我的永恆之歌》日版海報，由寺尾聰、松坂桃李主演。（翻攝自X）《父親與我的永恆之歌》日版海報，由寺尾聰、松坂桃李主演。（翻攝自X）

《父親與我的永恆之歌》講述患有阿茲海默症的父親，在家人支持下，努力實踐年輕時未以唱片出道的夢想，由真人真事改編，電影5月已在日本上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中