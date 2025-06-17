晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸豪砸360萬閃兵仍遭起訴「服役表現態度」全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北地檢署偵結「閃兵案」，昨（16日）以《妨害兵役治罪條例》及偽造文書等罪，起訴包含王大陸在內共28人。王大陸已於偵查期間按令入伍，現正於台北市社會局服替代役，如今的服役現況、表現態度皆曝光。

王大陸不法涉以360萬向閃兵集團求助規避兵役。（本報資料照）王大陸不法涉以360萬向閃兵集團求助規避兵役。（本報資料照）

檢方指出，王大陸被控豪砸360萬元委託陳志明領導的「閃兵集團」蓄意規避兵役辦理免役，整起案件共涉及24名役男與4名仲介。演藝圈名單除王大陸外，尚包括「威廉」廖亦崟、陳零九、「小蝦」陳道賢、「大根」黃亮鈞、李銓、「阿虎」吳致任、SpeXia 成員陳向熙、舞台劇演員黃博石等人。

檢警查出，「閃兵集團」自2016年起，以每人5萬至50萬元不等收費，指導役男「憋氣衝高血壓」或安排槍手代檢，再持偽造「重度高血壓證明」向兵役單位申請複檢，試圖變更體位免役，非法獲利累計403萬元。檢方痛批，逃兵行為動搖兵役公平與國安根基，主嫌陳志明被求處5年以上重刑。

另外，王大陸與其他役男則面臨妨害兵役、偽造文書等刑責，目前他已按規定入伍，正在台北市社會局服替代役，但仍須待司法審理結果。對此，社會局也證實王大陸平時表示一切正常，與同事相處和睦，主要協助公文遞送及行政庶務工作，昨（16日）則因請假並未到班。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中