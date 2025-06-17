王大陸豪砸360萬閃兵仍遭起訴「服役表現態度」全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北地檢署偵結「閃兵案」，昨（16日）以《妨害兵役治罪條例》及偽造文書等罪，起訴包含王大陸在內共28人。王大陸已於偵查期間按令入伍，現正於台北市社會局服替代役，如今的服役現況、表現態度皆曝光。

王大陸不法涉以360萬向閃兵集團求助規避兵役。（本報資料照）

檢方指出，王大陸被控豪砸360萬元委託陳志明領導的「閃兵集團」蓄意規避兵役辦理免役，整起案件共涉及24名役男與4名仲介。演藝圈名單除王大陸外，尚包括「威廉」廖亦崟、陳零九、「小蝦」陳道賢、「大根」黃亮鈞、李銓、「阿虎」吳致任、SpeXia 成員陳向熙、舞台劇演員黃博石等人。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，「閃兵集團」自2016年起，以每人5萬至50萬元不等收費，指導役男「憋氣衝高血壓」或安排槍手代檢，再持偽造「重度高血壓證明」向兵役單位申請複檢，試圖變更體位免役，非法獲利累計403萬元。檢方痛批，逃兵行為動搖兵役公平與國安根基，主嫌陳志明被求處5年以上重刑。

另外，王大陸與其他役男則面臨妨害兵役、偽造文書等刑責，目前他已按規定入伍，正在台北市社會局服替代役，但仍須待司法審理結果。對此，社會局也證實王大陸平時表示一切正常，與同事相處和睦，主要協助公文遞送及行政庶務工作，昨（16日）則因請假並未到班。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法