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FTISLAND主唱李洪基罹罕病20年 超自卑害怕做一事

李洪基透露自己罹患一種慢性罕見疾病「化膿性汗腺炎」。（翻攝自IG）李洪基透露自己罹患一種慢性罕見疾病「化膿性汗腺炎」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國樂團「FTISLAND」主唱李洪基在昨（15）日播出的實境節目《我家的熊孩子》裡透露自己因多年痼疾進醫院報到，他罹患一種慢性罕見疾病「化膿性汗腺炎」，雖已經過8次手術，但仍會在臀部、腋下等汗腺發達部位反覆出現膿瘡，粉絲聽了之後覺得非常心疼。

李洪基在《我家的熊孩子》表示自己為了化膿性汗腺炎動過8次手術。（翻攝自SBS）李洪基在《我家的熊孩子》表示自己為了化膿性汗腺炎動過8次手術。（翻攝自SBS）

在節目中，李洪基到醫院進行檢查，醫師詢問是否復發，李洪基坦言：「最近有種不好的預感，腋下又出現跟以前類似的感覺，想著順便檢查一下臀部」。他也指出因罹患此病，常常有膿瘍，20多年來吃了不少苦頭。

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節目中的醫師已為李洪基動過3次手術，李洪基本人則表示自己前後總共開過8次刀，而且小時候動手術時留下疤痕，「我連澡堂都不敢去」因為臀部的疤痕讓他感到非常自卑，怕上澡堂被看見。

李洪基因為多次開刀，臀部留有疤痕，讓他不敢去大眾澡堂。（翻攝自IG）李洪基因為多次開刀，臀部留有疤痕，讓他不敢去大眾澡堂。（翻攝自IG）

看起來開朗陽光，總是掛著笑容的李洪基和化膿性汗腺炎抗戰了長達20年，想到他受的苦，讓人不捨，還好他非常樂觀，不但努力在舞台表演，私底下也會預防疾病復發，總是先到醫院檢查，持續追蹤。

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