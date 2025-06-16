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（影）SEVENTEEN秀廚藝全員好評！「洗碗山」被虧像辦喜宴

《NANA bnb with SEVENTEEN》本週迎來最終章。（Hami Video提供）《NANA bnb with SEVENTEEN》本週迎來最終章。（Hami Video提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》連兩週奪下Hami Video影劇館綜藝冠軍，掀起海內外粉絲熱情討論。節目中12人份的大餐結束後的「洗碗山」成為趣味話題，被網友笑稱像在「辦喜宴」。

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《NANA bnb with SEVENTEEN》本週迎來最終章，羅PD再度出招，用隨機舞蹈考驗SEVENTEEN十年累積的所有主打歌曲，隊長S.COUPS先是自信滿滿說，「我們是翻跳團欸」，但成員WOOZI先是說記不住走位，接著12人群魔亂舞，羅PD見場面失控大喊「夠了夠了！」畫面逗趣。

SEVENTEEN在節目上大展廚藝。（Hami Video提供）SEVENTEEN在節目上大展廚藝。（Hami Video提供）

不僅有遊戲環節，SEVENTEEN的好手藝再次展現，大火爐煮出來的鐵鍋蓋火鍋色香味俱全，THE 8徐明浩的自製特調辣醬更受到全員好評，DINO讚不絕口，「比市面上賣得還要好吃！」

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此外，據節目PD申孝靜透露，拍攝時曾出現房間毯子和床墊不夠的情況，但SEVENTEEN完全沒抱怨，默默讓出資源，這番幕後小故事曝光後，網友紛紛讚賞「成員超有禮貌又懂事」。

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