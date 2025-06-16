鳳飛飛72歲冥誕將至 金曲歌唱比賽登場「獎金20萬」

鳳飛飛生前致力推廣台灣民謠。（鳳飛飛故事館提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「帽子天后」鳳飛飛將在8／20迎來72歲冥誕，《盤過思念的山》系列活動--「鳳飛飛金曲講唱會」已於前天圓滿落幕，活動以鳳飛飛深具代表性的台語專輯《想要彈同調》為主題，不僅致敬她在推廣台灣歌謠上的貢獻，更喚起民眾對本土音樂的集體記憶。

鳳飛飛原訂2011年於北中南舉辦三場《鳳飛飛台灣歌謠演唱會》，不唱個人暢銷曲，純粹演唱台灣歌謠，甚至她還曾一度做好賠錢的準備。所幸演出消息一公布門票即秒殺，而這原本也是鳳飛飛首度開箱台北小巨蛋。但最終鳳飛飛未能踏上小巨蛋舞台，帶著遺憾離開人間。這場未竟之約，也成為許多後輩心中最想為她完成的心願。

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「帽子天后」鳳飛飛將在8/20迎來72歲冥誕。（鳳飛飛故事館提供）

《想要彈同調》講唱會特別邀請無伴奏人聲合唱團Acapassion，以阿卡貝拉形式詮釋〈追夢人〉、〈流水年華〉、〈望春風〉與〈雨夜花〉等經典曲目，導聆人江俊龍教授說：「鳳姐也曾以無伴奏演出，她一直走在流行的前端。」

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金曲歌后朱海君則說：「鳳飛飛的台語歌有黏性，像會黏著土地一樣，讓人沈浸。」鳳飛飛的音樂傳奇，透過各種文化推廣活動繼續傳唱下去。大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示：「本次《盤過思念的山》金曲講唱會引起廣大共鳴，接下來重頭戲『鳳飛飛金曲歌唱比賽』，歡迎大家共襄盛舉。」

「帽子天后」鳳飛飛將在8/20迎來72歲冥誕。（鳳飛飛故事館提供）

「鳳飛飛金曲歌唱比賽」祭出獎金20萬元，特別精選鳳飛飛27首經典曲目，供參賽者報名選唱，其中6首經典台灣歌謠，包括〈期待〉、〈想要彈同調〉、〈阮若打開心內的門窗〉、〈寫佇雲頂的名〉、〈心肝寶貝〉與〈思念的歌〉。「鳳飛飛金曲歌唱比賽」即日起開放報名，至7月10日止。洽詢電話：02-27067999、報名連結：https://reurl.cc/j9479p。

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