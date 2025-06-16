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娛樂 最新消息

（影）《全知讀者視角》預告震撼曝光 4大特點貼近崩壞世界

《全知讀者視角》橫版海報。（采昌提供）《全知讀者視角》橫版海報。（采昌提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作鉅作《全知讀者視角》今正式定檔7月上映，台灣版正式海報、預告同步曝光，安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、JISOO等主要演員帥氣現身，面對末日試煉，究竟要如何改寫小說結局，成為一大看點。

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《全知讀者視角》號稱大場面、大動作、大特效、大卡司，引爆全球影迷期待，海報中可見安孝燮飾演的「金獨子」與李敏鎬展現非凡氣勢，帶領觀眾一秒拉進崩壞的小說世界，引發強烈好奇。

《全知讀者視角》NANA（左起）、申承浩、安孝燮、權恩成、蔡秀彬將在末日世界中過關斬將。（采昌提供）《全知讀者視角》NANA（左起）、申承浩、安孝燮、權恩成、蔡秀彬將在末日世界中過關斬將。（采昌提供）

搭配海報上「小說世界，成為現實」標語，讓人對唯一知道小說結局的「獨子」，與小說主角「眾赫」與夥伴們，如何在無人知曉的結局中扭轉一切。

預告則揭露金獨子內心獨白：「那個我最喜愛，也曾視為全部的故事，變成了現實。」搭配突如其來的地鐵停駛，與鬼怪「鼻荊」降臨，讓陷入混亂的人類，在車廂中迅速展開亂鬥，高潮迭起，讓人目不轉睛。

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預告一出即在各大平台引爆討論，網友紛紛留言「期待爆表」、「特效真的是媲美好萊塢大片等級」、「這卡司組合簡直夢幻，我一定要看！」《全知讀者視角》確定7月23日在台上映。

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