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中配網紅亞亞女兒赴中見媽喊統一 小微兒子視訊慶生

中配亞亞（左）上週發布影片，宣稱女兒「小當歸」已到中國團圓。（翻攝自抖音）中配亞亞（左）上週發布影片，宣稱女兒「小當歸」已到中國團圓。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前部分中配網紅利用社群平台大肆在台灣發表武統相關言論，遭到取消居留許可，中配「亞亞」劉振亞、小微兩人皆因此被遣送回中國。近期越來越多學生開始放暑假，先前亞亞哭喊著想孩子，還特地坐飛機到「距離台灣最近的地方」表示思女之情，日前亞亞的女兒已經搭機前往中國，母女倆在機場相擁而泣；另一名中配小微則沒辦法將兒子接到中國，兒子過生日時，只能透過視訊慶生。

中配網紅「亞亞」劉振亞回中國依舊拍片嗆聲。（翻攝自抖音）中配網紅「亞亞」劉振亞回中國依舊拍片嗆聲。（翻攝自抖音）

亞亞和女兒團聚後，故態復萌，再度利用孩子發表統戰言論路線，還帶著女兒在中國逛來逛去，高喊：中國要統一。這種行為也引來中國網友好奇，發問女兒是決定要回到中國？還是只打算在中國放暑假？對此，亞亞目前尚未做出任何回應。

中配網紅小微賣慘，視訊替二兒子慶生。（翻攝自抖音）中配網紅小微賣慘，視訊替二兒子慶生。（翻攝自抖音）

另一位中配網紅小微，在台灣生下3個孩子，日前老二過生日，小微悲傷的說自己只能透過視訊跨海慶生，並喊出「貴州到台灣的距離，是今日無法跨越的遺憾。親愛二寶不能在你生日時為你慶生是我最大的遺憾。但無論山海多遠，你都是我心底最深的牽掛。生日快樂，願你被世界溫柔以待」。但小微的作法被部分網友批評為「矯情」，還不斷鼓勵她把孩子帶回中國，留言給小微：「機票有很貴嗎？需不需要幫你發起募款湊齊機票費用送三位小當歸回去？」

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