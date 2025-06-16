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阿Ben拍戲濺血！白衣染紅緊急送醫

阿Ben額頭受傷，緊急送醫縫合。（翻攝自臉書）阿Ben額頭受傷，緊急送醫縫合。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「阿Ben」白吉勝近日在拍戲過程中意外受傷，今於社群平台曬出多張照片，畫面可見額頭有明顯傷口、鮮血直流，甚至全身沾滿血跡緊急送醫縫合，所幸眼睛與眉毛皆未受波及。

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阿Ben在文中寫下：「這次拍戲受傷，我從來沒有怪任何人，也因為有上帝的保守，眼睛沒事、眉毛沒事。」他透露受傷當下劇組立即將他送往醫院治療，特別感謝防護員與製片組第一時間的應對，以及醫師的細心處理，「把傷口縫得很漂亮，復原的狀況也比預期好很多。」

阿Ben拍戲受傷緊急送醫。（翻攝自臉書）阿Ben拍戲受傷緊急送醫。（翻攝自臉書）

從阿Ben公開的照片可見，當時他身穿白色上衣與灰色長褲，整個人坐在椅子上、滿身鮮血，雖額頭貼著紗布，仍比出OK手勢、面帶微笑，展現堅毅態度。他也貼出傷口近拍與縫合後的照片。

此外，阿Ben補充，自己平時熱愛打棒球、也參加世壯運，導致額頭長時間日曬變黑，多少影響到復原速度。不過他仍積極護膚除疤，樂觀表示：「我相信一定能復原跟原來一樣，甚至更好！」貼文最後不忘展現幽默本色，「勳章不在胸口肩上，在我額頭！」

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