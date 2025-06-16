金曲準歌王休學不閃兵！狂改得獎感言「已到第七版」

柏霖攀岩敲金球。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin以新專輯《允許萬物破碎》一舉入圍今年金曲獎最佳華語男歌手獎，舞者出身的他，今天挑戰高難度攀岩，敲破高懸的金色彩球，彩球裡面有金曲獎座以及慶賀專輯大賣的彩軸，博得好彩頭。

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他今天穿著西裝攀岩，他笑稱是新的體驗，以前在倫敦跳舞時，也曾經加入攀岩的會員，但這是回台後第一次攀岩，他拍攝《好像被一支箭矢跟蹤》MV弄傷右肩，最近已經好轉，也想要恢復健身。

柏霖攀岩敲金球。（索尼提供）

金曲獎頒獎典禮已經進入倒數，他透露早已經開始準備得獎得言，「已經改到了第七個版本，要感謝的人無止盡。」後來聽說發表感言有秒數限制，考慮會把感謝名單放到IG上面，原本他心情不太緊張，但身邊一直提醒他要平常心，反而讓他緊繃起來。

他表示背負了許多人的期望，所以很想要得獎，若能上台也一定會暴哭，現階段只能盡量放鬆，「我現在開始修練，每天都在冥想『入圍即肯定』。」

柏霖體驗握金曲獎座。（索尼提供）

新專輯上架後，他會去刷網友的留言，聽到不少人對《副駕駛》有共鳴、失戀的人則喜歡《足夠的失落》，當然也會看到負評，但他說：「每個人都有不同見解，不是太被影響。」

日前演藝圈爆發閃兵風波，柏霖表示自己有當兵，「我是拿到獎學金後跟學校提休學，然後就入伍的，當四個月的兵。」

柏霖表示當兵生涯有交到很不錯的朋友，到現在都還有聯絡，回憶起前面兩個月的新兵訓練比較辛苦，但因為自己抽籤抽到「水平計算兵」，「後面2個月時間都在教室吹冷氣算數學。」

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