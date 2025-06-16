勇兔喊何如芸「媽咪」 兒子吃醋氣噗噗

（左起）王宇婕、勇兔、何如芸因合作拍戲結為好友。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「勇兔」林筳諭因拍攝八點檔與何如芸成為忘年之交，戲裡戲外都以母女相稱，沒想到這一聲「媽咪」竟然氣壞了何如芸的真兒子。何如芸發文表示，兒子到台灣的期間，勇兔都不敢打電話給她，等何如芸的兒子回新加坡了，才小心翼翼的問：「媽咪！妳兒子回去了對嗎？（他回新加坡）我才敢打給妳。」

何如芸（左）帶兒子（中）跟勇兔出門，兒子大吃勇兔的醋。（翻攝自臉書）

何如芸今（16）在社群平台發文，透露了兒子跟勇兔吃醋，不允許勇兔喊何如芸媽咪，惹得何如芸哈哈大笑：「妳（勇兔）不用害怕啦！弟弟（兒子）長大了，他不生氣有姐姐了」說著說著還放了一個笑嘻嘻的表情符號。何如芸透露，之前他趁著兒子打電動的時候，問兒子：「你記得勇兔嗎？就是那個姐姐啦！」兒子看似滿不在乎的回答：「隨便啦！」何如芸故意逗他：「那她叫我媽咪可以嗎？」沒想到何如芸的兒子立刻抬起頭，認真回答：「她要叫妳媽媽也要買禮物送妳才可以！」何如芸忍不住笑虧兒子「你也沒買東西給我過啊？」兒子委屈：「可是我有做錢包（其實是名片夾）、卡片、買過杯子、行李帶、手圈給你（妳）！」

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勇兔（左）跟何如芸兒子合照，他故意背過身。（翻攝自臉書）

何如芸甜蜜的笑著表示：「好啦好啦！記得真清楚，還是很計較我知道了啦。」雖然嘴巴這麼說，何如芸在心裡樂翻了，還趁機秀出兒子在神社硬要買一條御守給她，還堅持要自己幫忙綁好。原來兒子送給何如芸的是「寶滿宮竈門神社的御守」，她解釋，滿寶宮竈門神社的主神是「玉依姬」，是日本神話海神的女兒、豐玉姬的妹妹。何如芸進一步解釋：玉依姬代表的是姻緣、長壽和美貌等的守護神。因此，竈門神社是以求良緣、驅邪避邪聞名的神社。

何如芸驕傲秀出兒子送給他的御守，寓意是要她覓得良緣。（翻攝自臉書）

原來何如芸兒子「弟弟」吃勇兔的醋已經不是第一次了，先前看到勇兔傳簡訊給何如芸，竟親暱的喊著「媽咪」，氣得要媽媽封鎖勇兔，現在長大了，只要有買禮物給媽媽，多一個勇兔姐姐也沒關係。

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