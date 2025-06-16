陳妤花蓮強震險遇坍方 林孫煜豪24歲才找回原民身分

《假日到山裏來看你》張家慧、陳妤、徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉與林巧媛出席茶敘。

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《假日到山裏來看你》將於7月1日正式上檔，劇情改編自真實故事，描述護理老師帶領護理系學生進入原鄉部落服務、陪伴孩子們的動人經歷。劇組今舉行第二波媒體茶敘，張家慧、陳妤、徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉與林巧媛現身出席，眾人皆在劇中飾演護理老師或學生，並一同創立「部落假日教室」，利用週末深入偏鄉，恰逢暑假開播更顯貼切。

陳妤透露劇組花蓮拍戲遇強震、颱風。（記者潘少棠攝）

拍攝期間劇組歷經強震與接連三個颱風，充滿挑戰。飾演第一段部落故事的陳妤原本預計最早殺青，沒想到多次因天災撤班，她笑說：「最後變成我很像是主演，好像從頭演到尾。」她還回憶某次晚上七點通過崇德隧道後隨即發生坍方，直呼驚險萬分：「如果我們晚一點撤班，就會繼續留在那裡等到修復。」另一頭，徐愷伶則曾被困在花蓮民宿，她也投入支援行動，「就跟著一起幫忙掃水，所有的救援也都來到部落搶救。」

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除了在戲中演出護理學生，徐愷伶也參與幕後工作，協助與空拍團隊拍攝東台灣壯麗的山海景致。她透露自己是「穿越機」選手，也就是「天空種的F1賽車」，因此結識空拍團隊而投入協助拍攝。她自嘲自己興趣比較「man一點」，除了空拍還熱衷射擊，而且一學就要學到出成績：「才練兩年就拿到全國大專院校前五名。」她透露當初會學射擊，是為了讓空拍更穩，也能緩解上台緊張時的身體不適：「以前上台前都會緊張到心臟很痛，練了之後『心比較可以控制得了』。」她還接觸高爾夫與投資等興趣，讓陳妤聽了不禁笑說：「妳的興趣都很貴耶。」

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劇中飾演學生的林巧媛、林亭莉、李夢苡樺與林孫煜豪戲裡戲外感情都很好，林巧媛笑說，他們私下也會一起去「厲害的場所」，還會發限動問粉絲花蓮美食推薦，林孫煜豪更是熱情支援，「立刻把自己一大串的美食名單傳給她」，還常親自開車帶著大家去海洋公園、泡溫泉等地放鬆。他們經常一起從台北搭火車前往花蓮，住同一間飯店，生活與拍攝軌跡幾乎同步，「一起上戲、一起下戲」，劇組情同家人，感情深厚。

林孫煜豪（右1）24歲才找回原民身分認同。（記者潘少棠攝）

林孫煜豪也分享，自己其實有原住民背景，是阿美族與太魯閣族的混血，但直到24歲才真正意識到與原住民族群的連結，他說父母都是軍公教背景，成長過程中為了遠離過去生活的困頓，並未積極向孩子們提及族群身分，直到大學開始接觸相關議題，他才逐步走回部落，並邀請母親一同返鄉。

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