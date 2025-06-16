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娛樂 最新消息

朴寶英《未知的首爾》雙胞胎身分恐曝光 收視飆新高

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴寶英主演韓劇《未知的首爾》昨（15）播最新第8集，「柳未知」在公司遇見和父親長得一模一樣的朴尚勇前輩，當下淚流滿面；該集遭遇「雙胞胎姊妹」身分危機，刺激收視來到7.3%，創全劇新高。

未來、未知身分互換。（翻攝自tvN IG）未來、未知身分互換。（翻攝自tvN IG）

兩姊妹「互換人生戲」進入高潮，朴寶英分飾的柳未知、柳未來各自處理人生關卡，只是兒時的未知對於爸爸非常依賴，但對未來而言，和父親長相相同的朴尚勇卻是折磨自己的兇手之一，兩人隱瞞真相最終爆發的眼淚讓人心疼。

同時，朴尚勇的出現替柳未知投下震撼彈，當鄭勝吉飾演的局長和「組長」李時勳從朴尚勇口中聽到，柳未知有個雙胞胎姊姊，兩姊妹身分恐被揭露真相，瞬間提高觀眾的不安感，令人好奇往後劇情發展。

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「未來」、「未知」身分互換，兩人透過彼此新生活相互理解，審視自我，而未來待的職場揭露年輕一代「邊緣人」默默承受的不公平與痛苦，令戲迷共鳴感十足；《未知的首爾》在Netflix上線。

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