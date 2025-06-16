王思佳再陷風波！命理師：前世就愛聽信男性小人讒言

王思佳自出道以來爭議不斷。（資料照，記者陳奕全攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕王思佳在假包事件後，業界又爆出她以80萬元接下保健品代言人，但銷售成績卻是該公司成立至今最慘，而她也親自反擊被潑髒水。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈王思佳的前世今生，發現她在前世就有容易「聽信男性小人讒言」，導致自己形象受損的問題。

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阿谷老師指出，王思佳前世是一名文藝世家女繼承人的小侍女，在那個年代，她跟在女主人身邊好好學習，其實是有機會提升地位，嫁到其他好人家，不過她靈魂追求體驗發光發熱，想當人人稱羨的女生，她聽信了男性小人說她可以自立門戶的讒言，離開女主人。

結果前世王思佳自己出來自立門戶後，她讓自己過得外表光鮮亮麗，也變得比較囂張跋扈，甚至還會毀謗其他名門望族，但因為本來就能力不足，最後反而讓自己落得身敗名裂。阿谷老師說，當時她的前主人還有表示可以扶她一把，但是她覺得自己被羞辱，所以不願意，她最後跟自己說「如果來世有機會，我一定要靠自己努力出頭。」

命理專家阿谷老師通靈王思佳的前世今生。（秦云殿提供）

阿谷老師提到，所以今生的王思佳性個比較倔強和自尊心強，就是前世給自己許下這個約定，但其實她今生的課題是做好自己本分的工作，然後跟著一位正派且資深的前輩學習，相對不適合自己去開創。

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從假包事件到最近的風波來看，阿谷老師直言，王思佳的星路缺乏資深前輩給予策略性的應對，接下來的演藝事業可能還會持續遇到新的困難，建議她不要自己主導，接受專業人士的安排。

阿谷老師提醒，王思佳今生男性小人偏多，容易聽信男性小人的讒言，但其實大多都是想利用她賺錢，並沒有在乎她的演藝生涯和形象，如果她還想東山再起，最好要低調到2028年，但如果持續用過去的方式面對所有的質疑和輿論，演藝事業和形象可能還會持續走下坡。

☆民俗說法僅供參考☆

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