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《臨江仙》熱度破萬 曾舜晞竟遭持槍逼放福利

《臨江仙》自開播引發討論風潮，評價兩極化。（翻攝自網路）《臨江仙》自開播引發討論風潮，評價兩極化。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國大陸女星白鹿與曾舜晞主演的仙俠劇《臨江仙》自開播引發討論風潮，評價兩極化，有人很喜歡狗血帶感的人設，一開追後就淪陷了；也有人認為《臨江仙》服化道質感不佳、劇本節奏亂，口碑落差很懸殊，不論觀眾口味如何，該劇在愛奇藝的播出熱度也迎來破萬佳績。

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《臨江仙》劇情講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）本是同源共生的一對仙情侶，卻因誤會反目成仇，兩人在「三結三離」的婚姻拉鋸中，過決裂、喪子、被虐殺後，花如月與白九思在愛恨中苦苦掙扎，卻發現自己早已捲入了另一場更大的陰謀。兩人最後決定放下個人恩怨，並肩作戰，共同拯救蒼生的故事。

曾舜晞被槍抵著發放《臨江仙》熱度破萬福利。（翻攝自網路）曾舜晞被槍抵著發放《臨江仙》熱度破萬福利。（翻攝自網路）曾舜晞以搞笑的方式慶祝《臨江仙》熱度破萬。（翻攝自網路）曾舜晞以搞笑的方式慶祝《臨江仙》熱度破萬。（翻攝自網路）

先前白鹿接受訪問，坦言連拍數部古裝仙俠戲後，身心都感到有些疲憊，未來的戲路規劃，有了新的思考。她不諱言地說：「我該從仙俠賽道稍微退一退了。」

《臨江仙》熱度破萬，白鹿my發文慶祝：「感恩所有，臨江仙值得，雙月值得。之前兩人曾討論破萬福利，表示找機會要合體一次，目前還沒有實際行動，但曾舜晞已PO出破萬福利影片，唱了抽象版的「臨江仙」，還搞怪的由墨鏡男持玩具槍押著他，要他坐著唱，戴著金邊眼鏡的他也沉浸在被害的氛圍中，堅持不笑演唱，但後來墨鏡男把槍當吉他刷，影片風格瞬間改變。

網友起底墨鏡男身份，留言：「後面那個是離陌耶，不要以為戴了黑超我就認不出」、「聽這首歌更能感受歌詞的意境，真好聽！」

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