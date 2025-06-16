陳泳希搶攻最佳新人和作曲人 先登金曲音樂節秀實力

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 GMA金曲國際音樂節」將於6月24日至6月27日登場，開幕當天包括陳泳希等入圍本屆金曲獎最佳新人的歌手將會先展現各自的舞台魅力。

陳泳希入圍金曲獎最佳新人，將先登上金曲音樂節表演。（華研提供）

陳泳希除了入圍最佳新人，她為影集《愛愛內含光》創作的片尾曲《知更》也讓她入圍最佳作曲人獎，8月19日她將在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦出道以來首場專場音樂會，在此之前，將先參加金曲音樂節演出。

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除了陳泳希，另外包括入圍項5大獎的都市原住民歌手張淦勛，醞釀10年打造出入圍作品的鄭雙雙，還有Andr，以及來自賽德克族的Kumu Basaw姑慕．巴紹，及饒舌歌手Someshiit山姆等都會在金曲音樂節表演。

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今年也會邀請日本、泰國、韓國、美國等國際級音樂產業專家來台交流，分享產業議題，包含「連結藝人與國際音樂節：創造雙贏機會」等主題。「商務交流會」則將邀請國內產業人士進行業務發表，參與者包括知名製作人陳子鴻等。

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