晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AKB48公演紀錄保持人 村山彩希畢業揮別14年偶像

村山彩希自從2011年進入AKB48體系，至今已經在劇場演出達1358場，是團體中的紀錄保持者。（翻攝自IG）村山彩希自從2011年進入AKB48體系，至今已經在劇場演出達1358場，是團體中的紀錄保持者。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團AKB48成員村山彩希昨（15）日在東京秋葉原劇場舉行畢業公演。村山彩希自從2011年進入AKB48體系，至今已經在劇場演出達1358場，是團體中的紀錄保持者。隨著畢業村山彩希表示，她在AKB48的時候也考慮過跟畢業有關的事，也想過要退出演藝圈，不過因為粉絲的不斷鼓勵，讓她留到現在。面對自己的畢業演出，她感動說：「沒想到，像我這麼普通的女孩子，也能擁有這樣的畢業演出」。

雖然從來沒站過C位，但村山彩希很認真在劇場參與AKB48的演出。（翻攝自IG）雖然從來沒站過C位，但村山彩希很認真在劇場參與AKB48的演出。（翻攝自IG）

28歲的村山彩希在公演上，表演了自己過去的獨唱單曲，之後現役的AKB48成員也一起合唱〈劇場女神〉，這讓村山彩希感動表示：「到死都不會忘記，這是最棒的一天」。

相關新聞：前偶像女團成員在家暴中成長 親見媽媽渾身血倒臥床

村山彩希進入AKB48體系共14年，雖然從來沒站過C位（中央位置），但堅持當一名「觀眾能親眼看到的偶像」卻令人讚嘆，她做到了！並且證明自己能透過劇場演出，成為AKB48的人氣成員。

村山彩希原本想隨著畢業順便離開演藝圈，但粉絲給了她許多鼓勵。（翻攝自IG）村山彩希原本想隨著畢業順便離開演藝圈，但粉絲給了她許多鼓勵。（翻攝自IG）

決定畢業離隊的時候，村山彩希也想順便離開演藝圈，不過粉絲不斷鼓勵她，所以她決定之後繼續留在演藝圈，並希望粉絲可以繼續給她支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中