AKB48公演紀錄保持人 村山彩希畢業揮別14年偶像

村山彩希自從2011年進入AKB48體系，至今已經在劇場演出達1358場，是團體中的紀錄保持者。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團AKB48成員村山彩希昨（15）日在東京秋葉原劇場舉行畢業公演。村山彩希自從2011年進入AKB48體系，至今已經在劇場演出達1358場，是團體中的紀錄保持者。隨著畢業村山彩希表示，她在AKB48的時候也考慮過跟畢業有關的事，也想過要退出演藝圈，不過因為粉絲的不斷鼓勵，讓她留到現在。面對自己的畢業演出，她感動說：「沒想到，像我這麼普通的女孩子，也能擁有這樣的畢業演出」。

雖然從來沒站過C位，但村山彩希很認真在劇場參與AKB48的演出。（翻攝自IG）

28歲的村山彩希在公演上，表演了自己過去的獨唱單曲，之後現役的AKB48成員也一起合唱〈劇場女神〉，這讓村山彩希感動表示：「到死都不會忘記，這是最棒的一天」。

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村山彩希進入AKB48體系共14年，雖然從來沒站過C位（中央位置），但堅持當一名「觀眾能親眼看到的偶像」卻令人讚嘆，她做到了！並且證明自己能透過劇場演出，成為AKB48的人氣成員。

村山彩希原本想隨著畢業順便離開演藝圈，但粉絲給了她許多鼓勵。（翻攝自IG）

決定畢業離隊的時候，村山彩希也想順便離開演藝圈，不過粉絲不斷鼓勵她，所以她決定之後繼續留在演藝圈，並希望粉絲可以繼續給她支持。

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