幼稚園保母轉行拍AV！達人揭她下海原因：私下有點變態…

現年24歲的坂井奈奈擁有G罩杯好身材。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本24歲AV女優坂井奈奈（坂井なな）擁有傲人的G罩杯魔鬼身材，以及白皙細緻的肌膚，平時是一位幼稚園保母的她，近期以新人之姿正式進軍AV界，立即掀起老司機們的目光。

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AV達人一劍浣春秋日前在《PLAY NO.1》發文，表示坂井奈奈是片商E-Body的新人，是平時在幼稚園擔任保母，每天穿著圍裙，並未獲得太多關注，因此讓人難以察覺她驚人的身材曲線，如今出道成為AV女優，身材絕對是一大優勢，「腰身真的厲害，最大賣點就是火箭般的G罩杯，我覺得相當神奇」，達人更指出「其實她…有點變態，所以她成了AV女優」。

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一劍浣春秋達人也力讚坂井奈奈的外型，認為她整體的氣質清新可愛，且她的臉蛋與官方封面照幾乎一致，「甚至我覺得抓好角度還要更漂亮」，再加上她有著像西方人一樣白裡透紅的肌膚，勢必會讓喜歡狠身材又覺得一白遮三醜的粉絲們喜愛。不過坂井奈奈目前為止尚未在社群露臉，讓一劍浣春秋猜測只是擔任「打代跑」的角色，恐怕不會在這一行待太久。

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