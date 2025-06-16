熊熊跨足零食品牌遭代工廠背叛 阿松因人事風波痛失得力助手

熊熊分享人氣零食品牌遭代工廠背叛的慘痛經驗。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕熊熊上《女王大人》聊創業甘苦談，她以台灣獨有餅體打造人氣零食品牌，卻遭代工廠背叛，感嘆供應鏈管理太重要；阿松的包子店全台展店近十間，卻因人事風波痛失得力助手。節目也邀請三位青年創業家分享如何在傳統水產、農產與甜品產業中逆勢突圍，展現台灣新世代的創業能量。

曾經跨足零食創業的熊熊，為打造理想的產品找遍許多家代工廠，最後選定某家代工廠簽下獨家合約，以台灣獨有餅體打響名號，首月開賣即熱銷破萬桶，迅速引起話題。然而那家工廠竟推出自家品牌，使用與熊熊相同的餅體與包裝設計，更令人傻眼的是，之後竟擅自終止合作，生產喊停，當初簽約的合約中卻藏有文字遊戲，讓熊熊無從求償，事後對方甚至回頭尋求合作，希望共同經營品牌，令熊熊無奈直言：「供應鏈管理真的太重要了！」

請繼續往下閱讀...

阿松感嘆創業最難管理的是「人」。（緯來綜合台提供）

即將與超商推出聯名商品的阿松，靠著包子打下全台近十家分店的規模，他堅持選用高品質原料，甚至設立專門的水餃產線，確保產品品質如一，然而對歷經風雨的阿松來說，創業最難的始終還是「人」。創業初期，阿松僱用了不少親朋好友，其中有位與合夥人從小一起長大的好友，因為態度認真、表現積極，短時間內晉升到店長，後來卻與一位已婚店員互動過密，被發現後兩人相繼離職，讓阿松感嘆道：「一次失去兩個很好的人才！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法