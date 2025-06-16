晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

案情不單純？美秀集團吉他手遭主唱怒揭「罪狀」後突發聲反擊

美秀集團退團吉他手修齊（左）突然發聲，讓網友好奇還有多少內幕？（翻攝自臉書）美秀集團退團吉他手修齊（左）突然發聲，讓網友好奇還有多少內幕？（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團5月中爆撕裂，雖然入圍本屆金曲獎最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲大獎，但吉他手修齊卻爆出退團，主唱狗柏也在社群怒揭修齊的諸多「罪狀」，沒想到事發快一個月，修齊突然發聲反擊了。

相關新聞：回不去了！美秀集團主唱揭離團修齊「吉祥物」 貝斯手「企圖使人暈船」

修齊今（16日）在社群發文：「針對狗柏的發文，美秀四名團員（沒錯，嚴格來說包括我）其實目前為止並沒有在檯面上『選邊站』，連這麼明顯的『不表態』都沒看出來的吃瓜群眾，真的是沒有吃瓜的慧根誒！」

相關新聞：世上最遙遠的距離！美秀集團公開撕裂後首同台 退團吉他手反應曝光

看到修齊發文，網友驚呼：「難道要血流成河了？」當時狗柏在社群發文暗批修齊：「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來，團員們的包容與支持，全都視若糞土。」如今看到修齊的發文，不少網友也在猜團裡究竟還有什麼隱藏問題？擔心「案情不單純」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中