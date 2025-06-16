案情不單純？美秀集團吉他手遭主唱怒揭「罪狀」後突發聲反擊

美秀集團退團吉他手修齊（左）突然發聲，讓網友好奇還有多少內幕？（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團5月中爆撕裂，雖然入圍本屆金曲獎最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲大獎，但吉他手修齊卻爆出退團，主唱狗柏也在社群怒揭修齊的諸多「罪狀」，沒想到事發快一個月，修齊突然發聲反擊了。

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修齊今（16日）在社群發文：「針對狗柏的發文，美秀四名團員（沒錯，嚴格來說包括我）其實目前為止並沒有在檯面上『選邊站』，連這麼明顯的『不表態』都沒看出來的吃瓜群眾，真的是沒有吃瓜的慧根誒！」

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看到修齊發文，網友驚呼：「難道要血流成河了？」當時狗柏在社群發文暗批修齊：「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來，團員們的包容與支持，全都視若糞土。」如今看到修齊的發文，不少網友也在猜團裡究竟還有什麼隱藏問題？擔心「案情不單純」。

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