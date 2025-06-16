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饅頭媽一甩小三風波 曬出「性感爆乳照」間接曝心聲

饅頭媽大方曬出生日性感形象照。（翻攝自IG）饅頭媽大方曬出生日性感形象照。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近來再捲小三風波，遭爆在不知情的狀況下介入他人感情，正牌女友及當事人張嘉哲接出面澄清表示「與饅頭媽無關」，日前，正牌女友再度發聲，還原與張嘉哲談判內幕。風波平息一陣子後，饅頭媽照常在社群平台分享近況，大方曬出性感火辣生日照，吸引大批網友朝聖。

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饅頭媽近期捲入小三風波，網路輿論聲浪激烈，事件延燒多日，不過饅頭媽似乎未受影響，日前照常舉辦28歲生日派對，她在IG限時動態上傳多段影片，分享與友人歡慶生日的畫面，其中一段是她在台上許願的影片並拿著麥克風高喊，「我希望我這輩子不要在看任何人眼色跟受委屈了，我不會去看酸民講了什麼，但是我問心無愧。」這段話被網友認為似乎是對於此風波的間接回應。

饅頭媽似乎已經一甩小三風波。（翻攝自IG）饅頭媽似乎已經一甩小三風波。（翻攝自IG）

為了28歲生日，饅頭媽拍了一組性感的形象照，換了多套造型，大方秀出好身材，甚至裡面「直接不穿」，前凸後翹的身材，完全看出來已是三個孩子的媽，今（16）日，她又釋出一組火辣生日照，包臀裙加上爆乳深V的衣服剪裁，令大批網友鼻血直流，饅頭媽也寫下：「不為誰而盛裝，只因我值得耀眼的自己」，似乎已經擺脫小三風波的陰霾。

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