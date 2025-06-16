晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

前偶像女團成員在家暴中成長 親見媽媽渾身血倒臥床

韓國前偶像女團成員嘉熙近日在《Make Us New》節目上首度坦承自己童年曾遇上家暴問題。（翻攝自X）韓國前偶像女團成員嘉熙近日在《Make Us New》節目上首度坦承自己童年曾遇上家暴問題。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國前偶像女團成員嘉熙近日在《Make Us New》節目上首度坦承自己童年曾遇上家暴問題，引起各界熱議。嘉熙表示，當時母親因生產罹患椎間盤突出，自己出生起就由外婆帶大，直到3歲才回家與父母同住，初回家時嘉熙甚至認不出母親。

嘉熙說，父親是個典型的大男人主義者，加上身材高大、容貌英挺、學歷亮眼，相較於研究所畢業的父親，母親只是個單純的家庭主婦。嘉熙坦承：「我好像從來都不在家人眼裡，經常覺得孤單、渴望愛」，事實並不如嘉熙想像那樣，家庭對她來說更像是一個生存戰場，為了想要得到關注，嘉熙甚至出現極端行為，仍無法在家庭中得到愛。

相關新聞：「千年一遇美少女」換人做？ 橋本環奈寶座恐不保

家庭對家熙來說更像是一個生存戰場，為了想要得到關注，她甚至出現極端行為。（翻攝自IG）家庭對家熙來說更像是一個生存戰場，為了想要得到關注，她甚至出現極端行為。（翻攝自IG）

父親在外人眼裡是個優秀的存在，但在家裡，母親和自己都曾被暴力毆打。嘉熙回憶：「我記得媽媽被爸爸打到床上滿是血跡，即使如此媽媽還是自己把床單拿到浴室清洗。姊姊不疼我、哥哥也打我，對我來說，挨揍是日常。我曾被棍子、水龍頭水管、皮帶、衣架等毆打過，家裡每一樣東西都能拿來揍我，媽媽這樣對我。」主持人聽到嘉熙這樣說，瞪大眼睛無法相信。

雖然在家暴家庭中成長，嘉熙還是對父母感到體諒與感激。（翻攝自IG）雖然在家暴家庭中成長，嘉熙還是對父母感到體諒與感激。（翻攝自IG）

雖然在家暴家庭中成長，嘉熙還是對父母感到體諒與感激，她說：父親因為創業失敗所以失去自信，加上無法東山再起才會經常生氣；母親不但要承受父親的情緒，也背負經濟與心理雙重壓力，所以她認為：「現在回頭看，覺得媽媽很可憐，也很感謝她沒有離婚。我爸爸現在已經過世了，我常常想，倘若我是我媽媽也能頂著壓力活下來嗎？」

嘉熙於2009年以女團After School成員出道，2016年結婚，婚後育有2子。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中