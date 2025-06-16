前偶像女團成員在家暴中成長 親見媽媽渾身血倒臥床

韓國前偶像女團成員嘉熙近日在《Make Us New》節目上首度坦承自己童年曾遇上家暴問題。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國前偶像女團成員嘉熙近日在《Make Us New》節目上首度坦承自己童年曾遇上家暴問題，引起各界熱議。嘉熙表示，當時母親因生產罹患椎間盤突出，自己出生起就由外婆帶大，直到3歲才回家與父母同住，初回家時嘉熙甚至認不出母親。

嘉熙說，父親是個典型的大男人主義者，加上身材高大、容貌英挺、學歷亮眼，相較於研究所畢業的父親，母親只是個單純的家庭主婦。嘉熙坦承：「我好像從來都不在家人眼裡，經常覺得孤單、渴望愛」，事實並不如嘉熙想像那樣，家庭對她來說更像是一個生存戰場，為了想要得到關注，嘉熙甚至出現極端行為，仍無法在家庭中得到愛。

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家庭對家熙來說更像是一個生存戰場，為了想要得到關注，她甚至出現極端行為。（翻攝自IG）

父親在外人眼裡是個優秀的存在，但在家裡，母親和自己都曾被暴力毆打。嘉熙回憶：「我記得媽媽被爸爸打到床上滿是血跡，即使如此媽媽還是自己把床單拿到浴室清洗。姊姊不疼我、哥哥也打我，對我來說，挨揍是日常。我曾被棍子、水龍頭水管、皮帶、衣架等毆打過，家裡每一樣東西都能拿來揍我，媽媽這樣對我。」主持人聽到嘉熙這樣說，瞪大眼睛無法相信。

雖然在家暴家庭中成長，嘉熙還是對父母感到體諒與感激。（翻攝自IG）

雖然在家暴家庭中成長，嘉熙還是對父母感到體諒與感激，她說：父親因為創業失敗所以失去自信，加上無法東山再起才會經常生氣；母親不但要承受父親的情緒，也背負經濟與心理雙重壓力，所以她認為：「現在回頭看，覺得媽媽很可憐，也很感謝她沒有離婚。我爸爸現在已經過世了，我常常想，倘若我是我媽媽也能頂著壓力活下來嗎？」

嘉熙於2009年以女團After School成員出道，2016年結婚，婚後育有2子。

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