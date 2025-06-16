吳鳳妻搭公車見「身障者遭婦人搶位+嘲笑」 女兒1反應讓她驚訝

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕土耳其裔男星吳鳳和台灣老婆「Rynne」陳錦玉結婚育有2女，經常在社群分享一家四口的生活點滴，昨（15）Rynne便發文透露，日前帶著女兒們搭公車，卻在途中目睹一名身障女子遭婦人搶位、嘲笑，讓她相當震驚。

吳鳳與老婆Rynne經常分享一家人的生活點滴。（翻攝自臉書）

Rynne表示，雖然已經擁有自家汽車，但平時仍喜歡帶著女兒搭公車，不過幾天前卻在公車上發生一個小插曲。她透露，當時車上還有零星幾個座位，一名婦人拿著菜籃上車後，先是站著跟旁人聊天，隨後就突然拍了坐在後最第一排的女生，接著不客氣的說：「把你的東西拿起來，我要坐那裡！（女生旁邊沒有坐人）」

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Rynne進一步補充，該名女子明顯看起來是一位身障人士，耳朵上也戴著助聽器，「女生有點被嚇到的樣子，立刻拿起她所有包包，往前面的座位坐。婦人理所當然地坐了女生原先的位置，然後她對著她的朋友，用手指比著頭轉一轉（表示女生頭腦有問題？），然後笑得很開心！」

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看見這一幕的Rynne感到難以置信，兩個女兒也用相當疑惑的表情看著她，等到下車之後，女兒們主動問她：「媽媽，剛剛那個人是不是很壞？她很兇而且笑別人！」對於女兒們的反應，Rynne既驚訝又欣慰，「女兒們已經可以輕易地看出事情的是非黑白！她們知道為人最基本的就是同理心！我也趁機再跟她們機會教育一次呢。」

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