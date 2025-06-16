36歲F級人妻下海拍AV 「完美臉蛋」疑似有詐...讓達人不開心

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年36歲的日本人妻金城沙織（金城さおり）即將在下月進軍暗黑界，她擁有沉魚落雁之貌及F級豐滿上圍，因而獲得大批粉絲關注，不過，AV達人一劍浣春秋對於如此「完美外貌」提出質疑，背後恐涉及AI技術。



日本AV女優金城沙織擁有沉魚落雁之貌。（翻攝自X）

金城沙織在片中的角色設定是一名已婚人妻，剛好有位老同學在擔任導演，在對方的勸說及情緒勒索下，答應進軍暗黑界拍攝AV。

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一劍浣春秋表示，金城沙織不僅身材超可口，36歲還可以長得這麼精緻、可愛，完美到不可思議，於是讓他聯想到之前AV女優北島愛菜也有類似情況，曾被懷疑是片商運用AI技術打造的結果。他強調，成人片商Fitch新成立的電影美女製作小組，就是專門搞AI換臉的。



金城沙織的「完美臉蛋」可能是AI換臉。（翻攝自X）

對於AI換臉，一劍浣春秋坦言，並非認為這樣的做法不好，而是希望片商能提前告知民眾，並自虧「我書讀得少看不出來，看出來以後就覺得自己被愚弄了！」他也說，「如果都是AI換臉的話，那除非知道這個身體是誰的，以後這個系列我就不會特別介紹了...」

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