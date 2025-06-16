「東寶灰姑娘」長澤雅美 最新現況曝光驚呼：不可能

長澤雅美雖然已經38歲，仍然散發出女性性感魅力與優雅。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕據日媒報導38歲日本女星長澤雅美將擔任20252年度JRA（日本中央競馬會）宣傳大使，昨（15）日她也現身阪神賽馬場，引起現場騷動，長澤雅美以「寶塚紀念．G1表揚儀式」頒獎嘉賓身分登場。

長澤雅美頒獎給優勝的馬匹メイショウタバル号和騎師武豐先生。（翻攝自X）

長澤雅美現身時，引起現場騷動，她先向現場來賓表示祝賀，接著又說：「祝賀獲得優勝的馬匹メイショウタバル号和騎師武豐先生，還有所有參與的人員獲得殊榮」，她表示自己在欣賞賽馬的時候也跟著興奮不已，讓她又增添了美好的回憶。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：昔日本「偶像四天后」女星 57歲開官方粉絲俱樂部

長澤雅美演技突出，屢奪影展評審青睞。（翻攝自X）

網友也表示在現場看到長澤雅美，感覺她非常優雅，而且很可愛，一點都不像38歲的人。除了她的美貌之外，更多人讚賞她的女性魅力還有優雅的言行舉止，每個人都直呼：簡直就是女神。

長澤雅美於2000年參加「東寶灰姑娘」奪冠，當時12歲的她也成為史上最年輕的大獎得主。（翻攝自臉書）

相關新聞：黑人性感影后荷莉貝瑞自爆 「性生活大挫敗」

長澤雅美於2000年參加「東寶灰姑娘」奪冠，當時12歲的她也成為史上最年輕的大獎得主。同年她就參加電影《Cross Fire》演出，並成為雜誌《pichilemon》專屬模特兒。真正讓長澤雅美大紅大紫的是電影《在世界的中心呼喊愛情》，她也因此奪下多座影展獎項。2012年長澤雅美也首次參與台灣偶像劇《流氓蛋糕店》演出。

長澤雅美也曾參與台灣偶像劇演出。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法