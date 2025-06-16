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娛樂 最新消息

張兆志入手33年經典敞篷車 羞曝背後浪漫回憶

《地球黃金線》播出滿13年，主持人蘇宗怡、藝人張兆志與達人們一同切蛋糕慶祝。（TVBS提供）《地球黃金線》播出滿13年，主持人蘇宗怡、藝人張兆志與達人們一同切蛋糕慶祝。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《地球黃金線》為慶祝播出滿13年，節目棚景、LOGO全面換新，今（16）日起正式啟用。藝人張兆志也在改版首集，獻出汽車實境節目初體驗，並將心愛的經典敞篷車開進棚內，整輛車從內到外都充滿濃厚的復古氣息。為呼應節目人車故事的「串聯」概念，張兆志也藉此機會分享他與愛車之間的浪漫回憶，為節目揭開全新篇章。

《地球黃金線》邁向第13個年頭，蘇宗怡非常珍惜觀眾的肯定。（TVBS提供）《地球黃金線》邁向第13個年頭，蘇宗怡非常珍惜觀眾的肯定。（TVBS提供）

《地球黃金線》邁向第13個年頭，蘇宗怡感性表示，自己非常珍惜觀眾的肯定，也很開心節目成功扮演消費者與車、消費者與品牌之間的那一條線，「串起人與汽機車之間的關係」，但她也坦言，過去節目在呈現素人觀點方面稍嫌不足，因此對於這次改版的新方向充滿期待。蘇宗怡接著補充說：「對許多素人朋友來說，車不僅僅是代步工具，更像是人生的伴侶，承載著一家人的共同記憶。」未來節目納入這些獨一無二的故事，內容將更加溫暖且多元，更貼近每一位觀眾的生活。

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趁著《地球黃金線》13週年改版機會，蘇宗怡也分享自己最難忘的「人車故事」，她笑著回憶，有一次與先生爭吵後，當下情緒非常低落，為了避免戰火延燒，她選擇開車出門平復心情，「我一上車之後，我就開上高速公路，一路開到台中，下了交流道再直接北上，就這樣來回北中」她說，這段自駕時間，不但氣真的消了，也深刻感受到，車不但是自己的移動避風港，甚至很好的承接了自己的喜怒哀樂。

張兆志分享自己與現任座駕的浪漫故事。（TVBS提供）張兆志分享自己與現任座駕的浪漫故事。（TVBS提供）

身為愛車族一員的張兆志，首次參與《地球黃金線》就是全新改版第一集，興奮全寫在臉上，同時又碰巧在爬梯子遊戲被選中，他也順勢分享自己與現任座駕的浪漫故事，他笑著回憶，當初會入手這輛車齡33年的經典敞篷車，其實是一位心儀女孩曾夢見他開著敞篷車，播放著Coldplay的歌曲〈Yellow〉，載她出遊，他打趣地說：「連配樂都有了，會不會太真實？」於是決定要把這件事化為現實。經過一番努力，他終於找到理想車款，接著再送到英國改裝、維修，前後耗時2年，當車子回到台灣，他也如願載著已成為女友的心儀女孩，一起聽音樂兜風，讓夢境成真。

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