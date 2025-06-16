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娛樂 最新消息

金泰熙認證凍齡美貌！陳美鳳「突認新歡」揭快樂心法

陳美鳳日前進攝影棚拍攝代言產品，大方分享凍齡秘訣。（民視提供）陳美鳳日前進攝影棚拍攝代言產品，大方分享凍齡秘訣。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣「最美歐巴桑」陳美鳳日前出現在攝影棚，滿滿行程讓她笑說：「想到有『靠3』在，就覺得好幸福、好踏實！」即使忙碌，美鳳姐依舊展現她一貫的陽光笑容與從容氣質，讓現場工作人員都感受到滿滿的正能量。

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談到多年來維持不變的凍齡外貌與樂觀心境，美鳳姐不藏私分享她的「幸福哲學」：「其實沒有什麼祕密，就是每天都過得踏實、對自己好一點。早睡早起、多喝水、保持運動習慣，還有，笑容和好心情是每天必備的保養品！」

陳美鳳展現百變造型魅力，她說：「感謝專業老師讓她可以挑戰不同的造型。」（民視提供）陳美鳳展現百變造型魅力，她說：「感謝專業老師讓她可以挑戰不同的造型。」（民視提供）

此次拍攝造型驚艷眾人，她謙虛地說：「每一套造型我都很喜歡，因為它們展現不同的我。但我最喜歡的，是那種自在又自信的感覺。我一直覺得，真正讓造型發光的，除了專業的老師們的協助，還有一個好心情。」

面對「不老女神」的稱號，她笑說：「說沒有壓力是假的，但更多的是一種提醒和鼓勵。像很多人也會把我的生活方式分享給家中長輩，讓我更有動力把健康快樂的生活態度，分享給大家。能給大家一點點正能量，就是最開心的事。」

陳美鳳手比3，透露保健食品選擇有認證3金的保健食品。（民視提供）陳美鳳手比3，透露保健食品選擇有認證3金的保健食品。（民視提供）

而外界最關心的「戀情進度」，美鳳姐也笑著大方回應：「最近真的有個讓我心動的『靠3』！」雖未多談細節，但她幽默以對，語氣滿是輕鬆與愉悅。她溫柔地分享：「現在的生活很滿足，工作上能做自己喜歡的事，生活中也有一群愛我、支持我的人。至於感情，我相信一切順其自然。緣分該來的時候，自然會來。不管有沒有戀情，學會愛自己最重要。把自己照顧好，才有能力去愛別人。」

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談到近期生活，她提到因節目《美鳳有約》常出外景，也會跟姊妹淘旅行、充實自己：「生活不一定要很快，慢一點，才能看見更多美好。現在的我，更享受與家人朋友的相處，也更珍惜每個當下的快樂。」總是以真誠的心、溫暖的笑容面對生活的陳美鳳，或許正是這樣的心態，讓她不只是螢光幕前的女神，更是大家心中最真實、最親切的榜樣。她的幸福秘訣，簡單卻動人：「愛自己，就是最好的保養品。」

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