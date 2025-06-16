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王思佳怒揭爆料者5線索 陳沂秒開酸：一如既往的問A答B

王思佳（左）被爆代言翻車，陳沂（右）二度開酸。（翻攝自臉書）王思佳（左）被爆代言翻車，陳沂（右）二度開酸。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳今（16）被爆出以80萬元接下保健品廠商的代言，沒想到卻創下該品牌成立30年以來最差銷量，王思佳稍早出席活動時反擊「爆料根本空穴來風」，更怒揭爆料者的身分線索。對此，網紅陳沂立即發文開酸，「一如既往的問A答B」。

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陳沂在臉書發文指出，「被週刊爆料代言賣太爛害廠商慘賠，她出來叫大家玩猜猜我是誰，說她知道爆料者的身分，還說爆料者到處欠債有前科。不是啊，爆料者怎樣跟妳代言業績很爛是兩回事吧？」她認為，既然王思佳表示爆料是抹黑，那就拿出業績報表自證清白就好，這樣一來不僅能打臉不實報導，也能宣傳自身「銷售天后」的形象，業配、代言也會源源不絕。

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陳沂以自身為例，「像我整天被說賣很差，我也無所謂。因為公司營業額就擺在那邊，數字會說話。」她也認為，不該覺得這只是一件無聊小事，「你們身邊一定也遇過這樣的人吧，出事不承擔責任，在那邊扯東扯西情緒勒索，然後竟然還有人買單。於是這些人就會覺得扯點小謊也沒關係，反正出事轉移你們的注意力就好。要他們承擔責任還會被說咄咄逼人呢！」她指出，久而久之，社會對於「負責任」的要求也會變得越來越低，「然後社會就變成你最討厭的那種樣子了！」

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