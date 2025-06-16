呼叫郭昱晴！ 宜蘭動物之家環境惡劣網忙求「萬老師」

曾演出偶像劇《麻辣鮮師》，並以「萬人美」老師一角令觀眾印象深刻的民進黨立委郭昱晴收到網友求助。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出偶像劇《麻辣鮮師》，並以「萬人美」老師一角令觀眾印象深刻的民進黨立委郭昱晴，今（16）發文表示，近日收到一名脆（Threads）友向她反映，宜蘭動物之家環境惡劣，除未能提供貓隻貓砂外，甚至爆發貓瘟，所有動物都活在人間煉獄，請愛動物的郭昱晴伸出援手，關心一下該收容所是否能盡速做出反應。

郭昱晴表示，當她得知的當下，立刻致電曾經在宜蘭收容說擔任多年志工的朋友聯繫，今早她又在辦公室再次致電詢問，得到宜蘭收容所動植物防疫所劉股長說明：

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網友上傳的宜蘭動物之家環境。（翻攝自Threads）

．網友提供的照片與影片：為幾年前的紀錄，與收容所實際狀況不符。

．貓瘟疫情：目前收容所並無大規模爆發情況，可能因新進貓咪感染，且又貓尚未接種疫苗，在氣候潮濕（處）就會比較容易傳染。

．使用看護墊：由於收容所為舊型設施，籠舍縫隙較大，為避免剛斷奶的幼貓無力，將使用看護墊做防護措施。

．貓砂使用：健康狀況良好的貓咪都使用貓砂；若貓咪身體狀況不家，則根據情況調整使用。

．貓咪清潔：收容所同仁會定期檢查貓咪衛生狀況，並發現髒污進行清潔處理。

郭昱晴本人也相當喜愛動物。（翻攝自臉書）

郭昱晴還指出，劉股長甚至歡迎她隨時到現場看，她出面緩頰：有時候照片、影片露出的時間點不同，（環境）真的會有不同，希望大家在真實第一時間發生當下再次求證較妥當。另，郭昱晴指出最近天氣溼熱，剛進去的浪浪可能都有身體狀況，會隔離在另外的觀察區。

網友感謝郭昱晴願意甘心宜蘭的小動物，但還是希望她能親自走訪，不要僅僅以電話內容判斷，因為有些網友五月底到宜蘭收容所時，親眼所見的狀況，與劉股長所言有所差距。

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