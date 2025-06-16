為地方增添消防救災量能！紅包場慈善歌后偕家人慨捐500萬消防車

今子嫣（右4）與家人將價值500萬元小型水箱化學消防車捐給雲林縣消防局。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為地方增加救災設備，有紅包場慈善歌后之稱的今子嫣與家人斥資500萬元購買小型水箱化學消防車，今（16）日正式捐贈給雲林縣消防局。她表示，行善不能等，捐助偏鄉，完成這個夢想相當值得。

今子嫣（右4）與家人將價值500萬元小型水箱化學消防車捐給雲林縣消防局。（記者李文德攝）

今子嫣10多歲便踏進演藝圈，為了賺錢養家，放棄演戲夢想改到紅包場駐唱，近年來更是出演台劇「花甲男孩轉大人」，扮演花明的母親─郭盈秀，其演出讓人印象深刻。而行善不落人後的她，不僅投身公益、更關懷長者。2012年時，今子嫣曾以母親邱美女名義捐贈價值一百多萬的救護車給台東縣政府鄉鎮，讓母親以她的義行為榮。此次以母親、自己及兒子陳力豪（今子嫣本姓陳）名義共同捐出價值500萬的「小型水箱化學消防車」。

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捐贈儀式在虎尾消防分隊舉辦，雲林縣長張麗善、雲林縣消防局長林文山、立法委員張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人出席見證。

今子嫣與家人將價值500萬元小型水箱化學消防車捐給雲林縣消防局。（記者李文德攝）

今子嫣表示，當時正思考要將消防車捐贈到何處，廠商推薦可以送至雲林縣，可提升救災量能。心想設備要放到最需要的地方才能發揮效能，相較於資源豐富的都會地區，送至鄉村地方更能為當地有加成效果。

林文山表示，此台化學消防車較小型可更便捷加入救災行動，預計將此輛車設置於即將成立的高鐵消防分隊，除提供消防同仁執行化學災害搶救，更能針對高鐵周邊重要地區的災害，可以立即前往救援。

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