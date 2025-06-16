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歐陽娜娜25歲慶生趴 驚見「這一人」

（左起）傅娟、歐陽娜娜、歐陽龍一家人開心慶祝歐陽娜娜的25歲生日。（翻攝自IG）（左起）傅娟、歐陽娜娜、歐陽龍一家人開心慶祝歐陽娜娜的25歲生日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長期在中國經營演藝事業的歐陽娜娜，在上海舉行25歲慶生派對Jam Party（果醬派對），她坐在別出心裁的蛋糕造型座位中間，感覺就像在蛋糕裡與家人好友一起慶祝25歲來臨，最可愛的是，在她的慶生派對上，竟然還出現她小時候的照片，讓人見證這個女孩從嬰孩時期到成為女人的變化。同時也出現「歐陽娜娜」幫「歐陽娜娜」慶生的巧妙場面。

歐陽娜娜以果醬為派對主題，慶生會座位更像是一個大蛋糕把歐陽娜娜包圍住。（翻攝自IG）歐陽娜娜以果醬為派對主題，慶生會座位更像是一個大蛋糕把歐陽娜娜包圍住。（翻攝自IG）

這場果醬派對上有許多親友到上海替歐陽娜娜過生日，除了爸爸歐陽龍、媽媽傅娟、姊姊歐陽妮妮之外，就連外甥睦睦都到現場替阿姨慶生，可見一家好感情。

歐陽娜娜和自己小時候的照片一起拍照。（翻攝自IG）歐陽娜娜和自己小時候的照片一起拍照。（翻攝自IG）

原本歐陽妮妮想要給歐陽娜娜一個驚喜，因此刻意沒告訴她，沒想到歐陽龍口風不牢，竟然傳了一張照片到家庭群組，讓歐陽娜娜知道姊姊也會到上海幫她慶生。對此，歐陽妮妮大翻白眼說：「演了這麼久，竟然在最後一刻被我爸雷到了，不過相信妹妹看到我們還是很開心的吧？25歲快樂！美好的年紀～希望妳每天開開心心，沒有什麼比快樂開心更重要的事了」。

歐陽娜娜（前排中）在上海度過25歲生日。（翻攝自IG）歐陽娜娜（前排中）在上海度過25歲生日。（翻攝自IG）

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