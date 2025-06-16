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網紅作家見台中黑戶男心願 自省：感動又慚愧

青年被社會局安置，緊抱蘇里長道別場景令人揪心。（蘇乙青提供）青年被社會局安置，緊抱蘇里長道別場景令人揪心。（蘇乙青提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台中市一名21歲黃姓青年從小未報戶口亦未就學，且父親要求他一生不得出門，直至今年2月被父親趕出門，露宿街頭撿回收才被發現，引發社會關注。失聯多日黃父在事件愈演愈烈時，才終於現身說明，表示兒子有出生證明，生母是不告而別的外籍移工，因不知道怎麼報戶口才延宕，並也否認限制孩子行動，「趕出門是為了讓他獨立」。作家黃大米今（16）日發文感嘆，青年在面臨此遭遇後卻仍心心念念著想工作賺錢給父親，實在是讓人既感動、又感到慚愧。

網紅作家黃大米看台中黑戶男事件深有感觸。（翻攝自臉書）網紅作家黃大米看台中黑戶男事件深有感觸。（翻攝自臉書）

網紅作家黃大米在文中表示「早上看到報紙上的報導，一位身形瘦弱，二十一歲的年輕人，長期以撿拾回收維生，身上衣衫髒污。」里長發現他沒有身分證，亦無法找工作，加上他鮮少出門，雖智力正常、個性單純，仍無求生能力。事件曝光後，黃男仍口口聲聲表示要快點撿回收，賺錢養爸爸。經里長蘇乙青將整件事發布在社群平台後，引起社會上許多善心民眾捐贈衣物與書籍，甚至有人幫黃男準備生日蛋糕，補過人生中遺漏許久的生日，里長更成立「再生父母LINE群組」吸引兩百餘人加入。

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黃大米表示：「看完這則新聞，我有很多感觸，一個從來沒有念過書，沒有戶籍，拾荒維生的年輕人，還是心心念念著，要養爸爸，這點真的讓我很感動。」她認為「多數來說，我們都是因為父母讓我們受了教育後，才懂得心生比較，甚至開始要求父母應該要如何如何對待我們，想來也真是慚愧，多數的時候，我們太把父母的付出當應該了。」黃大米更感嘆，社會上或許還有許多像黃男一樣歷經困頓的人們，好在黃男遇上熱心的里長幫忙，也許就能改變人生。

黑戶青年沒上過餐館，心智如10歲孩童。（蘇乙青提供）黑戶青年沒上過餐館，心智如10歲孩童。（蘇乙青提供）

黃大米希望自己也能成為像里長蘇乙青一樣，察覺有異狀時，能多付出一份關心，多一點詢問與幫助，也許就能讓溺水的人，因此有機會上岸。

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該次事件起因是台中市北屯區北京里長蘇乙青5月8日在當地一間回收場發現這名青年，發現他舉止單純、談吐宛如10歲孩童，進一步了解才得知，青年從小由父親撫養，卻未被報戶口、無法就學，且長年被限制在套房內不得外出，至今幾乎不識字，直到今年2月被趕出家門後，他開始流落街頭，靠撿回收維生。蘇乙青立即通報社會局安置，且聯繫上蘇父，可望順利辦理戶籍。

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