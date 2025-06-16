濱崎步暌違17年來台開唱！8月登上小巨蛋強撞韓韶禧

「日本流行音樂女皇」濱崎步將登上小巨蛋，令粉絲興奮不已。（大步整合行銷提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「日本流行音樂女皇」濱崎步暌違17年終於再度來台開唱，2025亞洲巡迴演唱會台北站確定將於8月2日（六）登上台北小巨蛋，當天韓國女神韓韶禧則在LEGACY TERA演出。2015年她曾經為林俊傑演唱會助陣，不過距今也已經10年。

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亞洲流行天后濱崎步自1998年出道以來，屢屢締造日本音樂史的傳奇紀錄，累積唱片銷量突破5000萬張，並蟬聯 Oricon單曲榜女歌手最多冠軍紀錄。她是首位於東京巨蛋連續開唱多天的女藝人，更以獨特舞台美學、時尚風格引領亞洲潮流，被譽為「平成歌姬」。

濱崎步暌違17年來台開唱，將登上台北小巨蛋。（大步整合行銷提供）

濱崎步今年4月迎來出道滿27週年，她曾被美國《時代雜誌》譽為「日本流行音樂女皇」，也曾榮獲MTV亞洲大獎「亞洲最具影響力藝人獎」、國際唱片業協會「亞洲最佳銷售藝人獎」等肯定。演藝生涯邁入第28年，即便歷經身體狀況起伏，仍堅守舞台、展現驚人意志與專業精神，成為樂迷心中真正的不敗女王。如今46歲，身為兩個孩子的母親，濱崎步仍以巔峰狀態重返舞台，只為帶來最極致的表演。

濱崎步上週才結束香港場演出。（大步整合行銷提供）

上週六（14日）完成「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」香港站演出，不僅再次締造15分鐘售罄的售票紀錄，更讓上萬名粉絲沉浸在回憶與感動的浪潮中。

此次演唱會未採實名制購票，星展卡友可於6月28日（六）透過Klook網站優先購票，6月29日（日）在Klook、寬宏售票系統正式全面同步開賣。詳情請鎖定大步整合行銷官方社群。

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