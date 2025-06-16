孫淑媚開酒吧生意太好成黑道眼中釘 硬起來拒繳保護費

李李仁在《拜六禮拜》回母校演講。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李李仁在華視、公視台語台影集《拜六禮拜》返鄉遇到初戀情人鍾欣凌及丁寧、孫淑媚等老同學，他懷抱著祕密看起來總是心事重重，但與好友見面時，卻是笑得最開心的時候。

李李仁表示，其實在成為藝人之前，就不習慣與同學聯絡，也坦言不論是工作或是身體狀況，都曾遇過低潮，而通常他會透過運動來排解情緒。

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飾演洪志安初戀情人周瑞秋的鍾欣凌不斷稱讚表示，跟李李仁對戲很舒服，即便她還在情緒中，尚未講出下一句台詞，李李仁都不會懷疑她是否忘詞，反而會耐心等待，讓她從容到還能細細感受環境氛圍。

孫淑媚在《拜六禮拜》酒吧生意太好被黑道找麻煩。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚飾演的蕭如如，酒吧在經紀人的操作下，成為二林小鎮上無人不知的熱門景點，天天門庭若市，但生意太好卻也引來黑道覬覦，不僅上門找麻煩，還想要強收保護費，勇敢的她卻一點都不退縮，幸好有連晨翔出手相助。談及這場戲，孫淑媚認為假如生活中真的遇到麻煩，自己也會挺身而出，但如果危及生命，還是會報警處理。

孫淑媚在《拜六禮拜》勇敢對抗黑道。（華視、公視台語台提供）

丁寧飾演的楊世美劇中對自己的水電技術相當沒信心，但她卻幽默表示，因為這個角色，覺得自己開始會修馬桶了！她也認為自己與世美非常相似，外表堅強、內心柔軟，遇到低潮時，則一樣喜歡透過運動來抒發心情。

連晨翔在《拜六禮拜》與孫淑媚組CP。（華視、公視台語台提供）

連晨翔劇中與孫淑媚組CP，角色同時也是劇中丁寧的姪子，與兩位女主角都有相當多的對手戲。連晨翔坦言自己僅聽得懂台語，但說得不太輪轉，好幾次準備要說台詞時，會突然卡在腦袋裡。這讓以往鮮少有台語作品的他，為了新戲卯足全力練習。不僅請來台語老師教學，在家也會努力與爸爸對話，最讓他感謝的是，孫淑媚非常阿莎力地表示，不論有任何問題，24小時隨時都可以詢問。全員出動的情況下，讓連晨翔的台語功力進步相當神速，也讓他感動直呼：「謝謝大家啦！」

鍾欣凌（左）、丁寧在《拜六禮拜》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司，每週日晚上帶給大家又笑又哭的療癒感受。每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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